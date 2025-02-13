葉劉「絕不姑息」婚外情　新民黨有人疑外遇「被退黨」｜政圈風聲

立法會一場「一夫一妻、一男一女」婚姻制度的無約束力議員議案辯論，公眾的焦點去了新民黨主席葉劉淑儀的發言。事源昨天（12日）辯論期間葉劉自爆最反對人有婚外情，直言「如果我有黨員有婚外情，我絕不姑息」，言論一出引起政圈熱議。據了解，新民黨一名男性地區人士多年前涉嫌捲入婚外情，之後退黨收場，聽聞都是應葉劉要求。



《香港01》今天（13日）逐一向黨內其餘五名立法會議員查詢看法，其中何敬康表明「所有地球人都不應有第三者」，自己亦絕不會犯，容海恩、陳家珮支持葉劉觀點，李梓敬原本答應下午回電，惟之後未能聯絡，黎棟國則未能接通。



葉劉淑儀強調最反對婚外情（廖雁雄攝）

葉劉絕不姑息婚外情 據悉有地區人士涉婚外情退黨

立法會昨日以69票贊成、10票棄權通過由選委界何君堯提出，守護「一夫一妻、一男一女」婚姻制度的無約束力議員議案，提到要防範和抵制不良文化的影響。10名棄權議員中，5票來自新民黨，包括葉劉淑儀，黎楝國、容海恩、何敬康和陳家珮。

葉劉淑儀辯論時的發言，引起政圈熱議，她表明作為女性最反對婚外情，黨員若有婚外情，她「絕不姑息」。據了解，多年前黨內一名男性地區人士涉嫌捲入婚外情，之後退黨收場，另外有一名女黨員亦涉嫌有婚外情，同樣退黨，聽聞都是應葉劉要求，形容葉劉「一視同仁，對呢樣嘢好反感，唔只男黨員」。

容海恩（黃浩謙攝）

陳家珮（盧翊銘攝）

容海恩、陳家珮支持葉劉觀點

葉劉的立法會黨友又如何看待其鮮明的立場呢？選委界容海恩表示，絕對支持葉劉的觀點，認為所有人應盡量避免婚外情，照顧好家庭很重要。選委界陳家珮亦百分之百支持葉劉，質疑社會氛圍對婚外情的包容過大。

議員又好，作為香港嘅甚至地球上嘅市民，都唔應該有小三，我都唔會俾自己做呢樣嘢。 選委界立法會議員何敬康

何敬康：地球人都不應有第三者

選委界何敬康表示，葉劉指破壞婚姻的不良文化就是婚外情，他認同不應助長和姑息。至於議案投棄權票的原因，解釋是因為議案措辭不清楚，「不良文化」所指不明，因此不便貿然表態，而「一夫一妻」婚姻制度是既定法律，並無討論的需要，「等同（討論）支唔支持紅燈可否過馬路」。

何敬康。（黃浩謙攝）

李梓敬。（盧翊銘攝）

葉劉常教育黨友「做人要清清白白」

其餘兩名新民黨立法會議員黎棟國、李梓敬未有回覆查詢。當中，黎棟國未有接聽來電；李梓敬今早回覆指要開會，下午才可答覆，之後再未有接聽記者電話。

有新民黨中人說葉劉經常教育黨友「做人要清清白白」，對於類似醜聞非常緊張和敏感，絕不姑息婚外情的態度，對黨內來說「唔係新鮮事」，這個原則亦套用到公眾人物。

2月13日立法會大會，何君堯提出守護一夫一妻制議員議案（廖雁雄攝）

至於昨日議案的辯論焦點，是「一夫一妻」婚姻制度受到衝擊的後果。何君堯坦言擔憂近年同志平權案的司法覆核中，政府敗訴令制度被衝擊，影響國家安全；民建聯周浩鼎則認為一夫一妻制不存在誤解，形容推動同性婚姻合法化會動搖正確的家庭倫理觀。

不過，對於最衝擊一夫一妻制的因素，議員們有不同看法。何敬康就認為，要守護一夫一妻制，應該關注香港歷年高企的離婚率，因為家庭破裂對下一代的成長、乃至社會有嚴重影響。而「第三者惡習最會破壞一夫一妻制」，他建議開展更多婚前教育，讓夫妻明白婚姻的義務和責任。