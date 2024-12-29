同志平權終極勝訴的征途 司法覆核政府全敗 10月前須立替代框架
2024年11月26日，終審法院就同志平權公屋居屋及遺產案頒下終極裁決，同志一方獲終極勝訴。自此近十年間，所有關於同性婚姻和配偶權利的司法覆核案件都審結，關於同性配偶權利的案件，全部均以政府敗訴告終。而岑子杰入稟要求承認海外同性婚姻，亦「部份終極勝訴」，終審法院裁定，香港法律沒有提供任何替代途徑，在法律上承認同性伴侶關係屬違憲，港府需在兩年內為同性伴侶關係設立替代框架，即立法死線是2025年10月。
同性配偶平權爭取經過
社會對婚姻的概念，過往以「一夫一妻」制度為基礎，但隨着社會變遷，開始有人選擇與同性伴侶發展長久關係，過去數十年愈趨普遍，除了衝擊傳統婚姻概念，亦衍生很多如配偶福利及產業繼承權等問題，爭取同性配偶平權的聲音開始湧現。當政府不主動在立法層面解決，就要交由法庭處理。然而這問題並非可在一朝一夕間解決，法庭處理時既要守護傳統價值，亦要讓這群人士得到應有的保障。
香港的法庭在過去十年，處理多宗涉及同性配偶平權的訴訟，由個別領域的權利，至2023年，終審法院以3比2大比數，裁定政府不承認海外同性婚姻而又不提供其他途徑屬違憲，並提到《基本法》雖保障異性婚姻，但並無把同性婚姻排除於外，認為政府也是時候考慮如何立法確定同性配偶的法定地位。
1991年非刑事化
英國早在1960年代，已開始將同性性行為非刑事化，但香港就要等到1991年7月11日，立法局終於在只有6票反對的情況下，修訂《刑事罪行條例》，將21歲以上男子之間、雙方同意、於私人地方進行的性行為，免除刑事責任。
2005年肛交年齡覆核
非刑事化之後，社會風氣亦漸趨開放，首宗關於同志的司法覆核案件，是2005年當時未滿21歲的男同志Billy Leung（全名LEUNG TC William Roy）挑戰刑事法中有關同性非法肛交的條文。他指罪行「與21歲以下男子進行同性肛交」，即兩男在同意下的的同性肛交罪，其年齡限制為21歲，但性質相同，針對異性性交的「與16歲以下女童非法性交」罪，年齡限制卻在16歲，認為存在歧視。
高院法官夏正民於2005年下裁決，認為條例有歧視之嫌，裁定Billy Leung勝訴，律政司之後有提上訴但敗訴。然而，有關法例一直到2014年才修改，期間控方沒再起訴16歲及未滿21歲的同性同意肛交罪名。
這案雖並非爭取同性婚姻的合法性，但裁決某程度上反映，法例對同性戀者的態度上存在偏見，亦解釋了《人權法》中，關於不論種族、膚色、性別等身份的平等權利，包括不論性傾向，官方政策或決定若基於性傾向而作出的不合理的待遇或歧視，將會被視為違憲。
QT案牽起同性配偶權益案序幕
2014年，英籍女同志QT成位首名在港挑戰同性配偶法定地位的人士。QT獲聘來港工作，她想與在英已作民事合法登記（Civil Partnership）的女配偶一同來港生活，入境處卻拒向其配偶發受養人簽證。QT認為不公，2014年入稟要求司法覆核。
入境處後來有因應QT的情況，准她的同性伴侶有限度居留，期間可讀書及工作，但QT堅持要司法覆核。法庭2016年舉行聆訊，但裁定QT敗訴。
確立同性配偶地位有程序 法官指應先改觸及法例
QT案的聆訊中，曾討論到其他國家確立同性配偶法定地位的經驗。歐洲是較早開始討論這議題的地區，因為不少歐洲國家都發現，同性伴侶愈來愈普遍，同性配偶的權益衍生不少問題，包括醫生指示、財產續承、報稅身份等，情況已達至不能不作處理的地步。有些國家遂成立了委員會，專門研究碓立同性配偶法定地位的可行性，包括會涉及的範疇，及立法前要如何過渡等。
法官區慶祥在2016年雖裁定QT敗訴，但他在判辭提到，荷蘭於2001年立法承認同性婚姻，是全球首個就此立法的國家，該國作出此舉前，已把與同性關係可能觸及的法例作出修改。區慶祥認為，除非立法機構已就婚姻在各法例上重新定義，否則法庭不應參考外國法例便擅作更改。
梁鎮罡覆核兩政策 初審一勝一敗
在QT案進行期間，入境事務主任梁鎮罡，於2015年就海外註冊同性婚姻伴侶，能否在香港以夫婦身份合併報稅，及能否享公務員配偶的福利提出司法覆核。法庭於2017年4月裁定梁就公務員配偶福利的覆核勝訴，《稅務條例》的覆核則敗訴。
主審法官周家明指，梁鎮罡因為性取向，不能在港合法結婚，對他而言是一種間接歧視，與他在新西蘭已註冊的丈夫若享有公務員福利，不會破壞香港婚姻制度的完整性，亦不損害傳統家庭制度，故裁定梁在這方面的申請勝訴。
但《稅務條例》清楚列明，婚姻必須獲香港法律承認，且是必須是一夫一妻的結合，故梁與其同性伴侶不乎合條例中婚姻的定義，故裁定梁在這項申請敗訴。
梁在是次申請中雖然只勝一半，但已是同性配偶平權案的首次小勝。
12外資銀行曾欲加入QT案上訴
2017年6月，QT就其覆核案的上訴聆訊前不久，12間外資銀行，包括荷蘭銀行、高盛、摩根士丹利及野村證券等，突要求以「介入人」身份加入。這些機構指入境處未容許海外結合的同性配偶以受養人身份來港，影響他們招聘及保留人才，違背政府吸引人才的政策，亦影響香港金融業的競爭力。法官雖同意案件涉重大公眾利益，但覺他們的理據與QT重覆，最後未批12機構加入。
QT上訴得直但官重申香港是一夫一妻制
但上訴庭同年9月仍裁定QT上訴得直。法官在判辭指，礙於香港一夫一妻的婚姻制席，令兩情相悅的同性戀者，不能如異性戀者把有法定地位的配偶帶來港，對有穩定及長久關係的同性戀者構成歧視，故裁定入境處敗訴。
法官又指，香港作為國際城市，亦是國際金融中心，有吸引優秀人才來港的必要，以保香港的競爭力，最佳辦法是開放不論其性傾向的受養人來港的簽證。但法官仍一再重申，香港只接受「一夫一妻」異性婚姻制的地方。
QT案成首宗同性配偶平權終極勝訴
政府曾就QT案的裁決上訴至終審法院，終院2018年7月下裁決，認為QT受到不平等對待，裁QT終極勝訴，亦是同類案件首次得到終極勝利。
終院判辭指出，QT因獲處方認可其才能，從而獲發工作簽證，這與其性取向無關。若入境處以性取向為由，拒向她的同性受養人發簽證，並不符政策吸引人才的目的；入境處亦不能以行政方便為由，因QT和其同性伴侶只有民事伴侶證書而拒向她們發簽證，這會造成差別待遇並對她們不公，故裁定入境處敗訴。
張舉能指基本法只保障異性婚姻
梁鎮罡案中兩項覆核，在原訟庭一勝一敗，他和政府均提出上訴，結果上訴庭於2018年均判決政府勝訴。
上訴庭的三名法官張舉能、林文瀚及潘兆初，在梁鎮罡案重申，港府是接受「一夫一妻」的婚姻觀念，張舉能更指，本港的婚姻只是針對異性婚姻，《基本法》第37條保障香港民民有婚姻自由受保護，亦只局限於異性婚姻，若認為《基本法》對異性婚姻的詮釋帶歧視，應直接挑戰《基本法》對婚姻的詮譯和理解。
另兩官指社會改變看法或會不同
法官林文瀚則稱，並非無視社會對同性婚姻的看法轉變，但核心權利應由社會整體決定，不是單以同性夫婦未能得到公平對待而改變。
法官潘兆初認同社會道德仍普遍接受異性婚姻，權衝輕重下，仍傾向保持異性婚姻的看法，社會對婚姻的看法有可能會改變，若這情況出現，或會對梁鎮罡的申請有不同看法。
三官同樣審理QT及梁有不同裁決
巧合的是，判梁鎮罡敗訴的三名法官，與判QT上訴得直的法官完全相同。
他們在QT案中，認為QT申請受養人來港，只是容許一個人以該身份在有條件下留港，不涉入境處承認該受養人與其同性或異性伴侶之間的結合。
但梁鎮罡案中，政府以保護香港的婚姻觀念作論點，若給同性伴侶同樣的公務員福利，或讓同性婚姻者可合併評稅，是觸及到社會傳統對婚姻的價值。由於香港的法律仍是只接受「一夫一妻」的異性婚姻，因此法庭就有不同看法。
終院稱難想像同性配偶被剝奪福利 裁梁終極勝訴
梁鎮罡上訴至終審法院，終院於2019年6月6日裁定梁鎮罡終極勝訴。對於一直糾結要保存「一夫一妻」的觀念，終審法院在判辭中指：政府提供的福利，與保障香港的婚姻制度並無關聯，稅務局及公務員事務局的職能亦非保障婚姻制度，法庭難以想像同性配偶被剝奪有關福利，會驅使任何人結締異性婚姻。
法官又稱，社會大眾對婚姻道德觀念，並非法庭的考慮因素，若以欠缺大多數人的共識為由，拒絕小眾人士的申請，是有損基本人權。
梁案終極勝訴後續有挑戰不同政策
終院裁定梁鎮罡終極勝訴後，正式奠定同性配偶平權的基礎，此後數年，陸續有爭取同性配偶平權的人士提出申請，先後有吳翰林就同性配偶遺產繼承權，及居屋政策提司法覆核；其後Nick Infinger亦有就公屋政策提出司法覆核。
2020年他們在原訟庭勝訴，政府不服上訴，吳翰林在同年底輕生，他的丈夫李亦豪為他延續案件，成為替代申請人。他們案件的進度，受岑子杰案的判決影響。
岑子杰首次挑戰同性配偶的法庭地位
2013年已與丈夫在美國登記結婚的岑子杰，一直熱心爭取同志權益和參與社運，他早於2018年5月，已就海外同性婚姻在港未獲認可為由，申請司法覆核，是直接挑戰同性配偶的法定認受性，而非單一政策是否存在不公。
他的案件至2020年9月在原訟庭被裁定敗訴。當時審理的法官周家明指出，香港有很多政策及法例涉及性向歧視，岑的案件非就特定政策或法例提出覆核，所以裁定他敗訴，但指岑可繼續挑戰其他政策或法例。
上訴庭指婚姻所涉問題複多不能簡單解決
岑子杰不服裁決提出上訴，上訴庭在2022年裁定岑敗訴，理由是岑說法只著重同性與異性之別，忽略了平衡公眾利益，又指婚姻所涉及的問題複雜繁多，不能夠簡單解決，認為現行的法律條文上，並無列明政府必須向同性締結者提供同等待遇，裁定岑敗訴。
終院裁岑「部份終極勝訴」
岑子杰提出終極上訴，終院2023年9月5月頒下裁決。案件牽涉三個覆核問題，其中就基本法是否保障同性婚姻、是否承認海外註冊同性婚姻，五名法官一致裁定岑子杰敗訴。不過就香港政府沒提供替代方法在法律上承認同性關係的做法，有否違反《基本法》及《人權法》，法官就以，以三比二裁定岑子杰終極勝訴，因此形容岑是「部份終極勝訴」。
三名裁定岑子杰勝訴的法官，是常任法官李義、霍兆剛及非常任法官祈顯義，而首席法官張舉能、常任法官林文瀚就投下反對票。
判辭指，雖然《基本法》及《人權法》均有保障異性婚姻，但沒有把同性婚姻排除於外，而社會上確未有能確認這類關係的合法地位，事實上亦不一定要是「婚姻」，亦有不少國家會採用「民事締結」或「民事登記」等形式，去認可這種關係。
法官又指，社會上個別人士想與伴侶發展長久而穩定的關係，甚至成家及養育子女，法律上都會認可他們，以保障他們的權益，異性戀的人可以結婚，但在港的同性伴侶，卻沒有同樣的途徑。社會上有需要為他們確立一個認可他們關係的措施，這除了是社會所需，亦是法律上對同性伴侶的歧視。
所有官司暫審結 政府全敗
上訴庭待岑子杰案部份終極勝訴後，駁回公共房屋政策和遺產案政府上訴，但政府一方繼續挑戰至終審法院，在2024年11月26日有了終審判決，政府失敗告終。判辭指在海外締結的同性婚姻，是在當地法例規管下公開作出的承諾，與異性婚姻無異，涉案的政策違憲，自此目前所有關於同志平權的，司法覆核官司已經審結。
替代框架未諮詢 限期還有十個月
根據終審判決，政府需要在2023年10月27日起計算的兩年內，為同志伴侶關係設立替代框架，截止2024年12月底，政府一直未有就立法諮詢公眾。
政制及內地事務局在2024年5月，回覆立法會議員葉劉淑儀提問時指，鑑於有關議題複雜且涉及層面廣泛，局方目前正按法庭的相關判決及時間表，與律政司及相關政策局就法律上承認同性伴侶關係的相關機制、承認門檻、準則、條件、如何有效防止替代框架被濫用等，以及其所衍生的相關權利和責任，包括「核心權利」和「附加權利」等，進行詳細研究和落實部署。目前有關工作正積極進行中，稍後當有具體建議時，局方會適時徵詢立法會的意見