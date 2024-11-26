同志平權案終極勝訴｜政府、房委會：尊重判決　徵詢法律意見跟進

同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院11月26日頒下判辭，房委會及律政司終極敗訴，同志一方終極勝訴，即終審裁定公共房屋政策及遺產法例排除同性伴侶違憲。

政府發言人及房委會發言人回應時均表示，尊重終審法院裁決，會按情況徵詢法律意見，以作出跟進行動。



性小眾平權司法覆核・專頁

11月26日，同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院頒下判辭，政府全部終極敗訴。（盧翊銘攝）

海外結婚同性伴侶排除在遺囑法例 屬非法歧視及違憲

終審法院駁回律政司司長的上訴，維持下級法院的裁決，即《無遺囑者遺產條例》及《財產繼承（供養遺屬及受養人）條例》下部份條文將在海外合法結婚的同性伴侶排除在外的規定屬非法歧視及違憲。

政府發言人表示，尊重終審法院的裁決，政府會仔細研究判詞，並徵詢律政司的意見，以決定適當的跟進行動。

11月26日，同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院頒下判辭，政府全部終極敗訴。公屋案申請人Nick Infinger在終審法院外見記者。（盧翊銘攝）

公共房屋政策排除同性配偶 不合法及不合憲

終審法院駁回房委會的上訴，並裁定房委會就申請人與其同性配偶不合資格以「一般家庭」身分申請公屋，以及排除居屋業主的同性配偶以「家庭成員」中「配偶」的名義申請成為居屋單位的合資格住客及在免補價的情況下獲業權轉讓的政策不合法及不合憲。

房委會發言人表示，表示會方尊重終審法院的判決，而且會認真研究法庭的判決，並會按情況徵詢法律意見，以作出跟進行動。

《香港01》另向房委會查詢，香港的同性伴侶申請入住，或以遺產形式繼承公屋、居屋的個案宗數有多少，正待回覆。