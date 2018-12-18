【拆局】習近平讚「事不避難」有伏筆 　港區人代：利林鄭連任

特首林鄭月娥在北京述職獲中央高度肯定，國家主席習近平讚揚她敢於擔當、積極作為，堅定維護「一國兩制」方針和《基本法》，體現了「志不求易、事不避難」的精神。外界關注，習近平高度讚揚林鄭是否有特別啟示，林鄭回應時笑言「志不求易、事不避難」是她常用的字眼，習主席只是給予她肯定同認同。 有港區全國人大代表分析，習近平去年訪港發表講話，其中一點提到「為官避事平生恥」，呼籲官員迎難而上頂住壓力，如今正是回應林鄭過去一年有做到要求，認為給予她如此高度的評價，亦是意味她連任的趨勢向好。全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，習近平除了讚揚林鄭外，亦隱含要她繼續努力，發揚擔當的精神，維護國家領土完整。

去年國家主席習近平訪港，曾勉勵特區官員要迎難而上、積極作為，頂住壓力，保持定力。（資料圖片/余俊亮攝）

特首林鄭月娥在北京述職。她先與國務院港澳辦主任張曉明見面，繼而獲韓正設宴款待，昨日獲國務院總理李克強於中南海接見，向國家主席習近平述職，並獲習近平充分肯定施政，讚揚她勇於擔當、積極作為，堅定維護「一國兩制」和《基本法》，認真謀劃香港長遠發展，積極參與粵港澳大灣區建設和共建一帶一路，着力破解決廣大港人切身利益問題，努力為青年發展創造條件，體現其「志不求易，事不避難」精神。

外界關注習主席以「志不求易，事不避難」的字眼讚揚林鄭，林鄭笑言這是她常用到的字句，間接反映習近平給予她肯定同認同。不過，有不願具名的港區全國人大代表分析，這8個字意味深長，除了是習近平回應他在香港回歸20周年訪港時的寄語，亦是給予林鄭高水平的評價。

去年習近平來港視察發表講話時，寄語香港三句說話，分別是「一寸丹心為報國、「為官避事平生恥」及「上下同欲者勝」。其中習近平談到「為官避事平生恥」時，就曾指在港當官並非一件輕鬆的事，不論是全面貫徹準確落實「一國兩制」方針，還是解決經濟民生、打擊港獨等問題，都要迎難而上，積極作為。他分析，習近平以「志不求易，事不避難」來讚揚林鄭，是給予其高度評價，肯定她沒有逃避，積極處理DQ議員、馬凱事件及取締民族黨等作為，與她「好打得」的個性不謀而合。

該名人大又說，習近平在特首任期中段時間，給予個人與及香港整體情況如此高度評價，是為其連任之路埋下伏筆，認為在未來一年多的時間，只要林鄭政府沒有犯下重大錯誤或出現變故，其連任行情必然看漲。

黃國健估計，中央認為林鄭敢於觸碰敏感議題，例如DQ事件、取締民族黨等，反映她有國家意識，懂得以大局為重。（資料圖片／歐嘉樂攝）

行政會議成員、工聯會立法會議員黃國健估計，中央認為林鄭敢於觸碰敏感議題，例如DQ事件、取締民族黨等，反映她有國家意識，懂得以大局為重，故為她打打氣。 另一行會成員、港區全國人大代表葉國謙則說，中央今次對林鄭給予了「高度肯定」，關鍵之一是建制派在今年兩次立法會九龍西補選中勝出，這具有劃時代意義，「反映香港的政治格局正式轉勢」，林鄭作為香港事務的最高負責人，故獲得中央高度評價。