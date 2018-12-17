【林鄭述職】表揚「志不求易、事不避難」　林鄭：呢8個字我用㗎

特首林鄭月娥今日（17 日）完成向中央第二次述職，兩個領導人都肯定她的工作，國家主席習近平更稱許「志不求易、事不避難」。林鄭在北京會見記者時就反稱，稱「呢8個字我用㗎」，以往演辭和《施政報告》都用過。翻查舊聞，去年她在立法會上都用過這句說話。 《香港01》記者彭毅詩北京報道

林鄭曾形容其管治新風格是「志不求易，事不避難」，一些事情儘管會引起批評及攻擊，政府都會迎難而上。（彭毅詩攝）

作為國家元首，領導人說話都通常「諗過度過」，不是隨便派bite（中文即精警句子）。今日林鄭匯報政府工作時，習近平就用上「志不求易，事不避難」稱讚林鄭，與林鄭「好打得」的稱號都頗相稱。

不過，被稱讚的林鄭反而要為此平反，她在總結行程的記者會上，被問及如何看這句說話，她帶笑聲道：「呢8個字我用㗎，你可能聽得少。」

她解釋，過往演辭或《施政報告》都用上這句說話，估計習近平都聽過，今日覆述是想予以肯定，她認為不帶特別意思。

至於林鄭何時說過呢？原來可追溯至去年立法會《施政報告》答問會，她形容管治新風格是「志不求易，事不避難」，一些事情儘管會引起批評及攻擊，政府都會迎難而上。

今年政府下了不少具爭議的政治決定，如首次引用《社團條例》禁止民族黨運作、拒絕外國記者會前副主席馬凱更新工作簽證，而未有提供原因、完成被質疑是「割地」的高鐵「一地兩檢」立法等，未知這些是否「志不求易、事不避難」的行徑？