【UGL案】鄭若驊休假中　梁美芬：嘗試搵鄭若驊但搵唔到

律政司早前以證據不足為由，決定不起訴涉UGL事件的前特首梁振英，立法會司法及法律事務委員會今天（19日）將討論，是否邀請律政司司長鄭若驊出席會議解釋不提起訴的理據。 委員會主席梁美芬在電台節目上表示，嘗試聯絡鄭若驊不果，但她強調，委員會將自行判斷是否或以何方式開會討論律政司的決定。

前特首梁振英涉收UGL 5千萬元事件，獲律政司決不作起訴。(資料圖片)

司法及法律事務委員會下午開會，身為委員會主席的梁美芬指，根據經驗，會議開首就會討論是否或以何方式開會討論律政司的決定。她表示，已聽到特首、行會成員等政府官員的意願，梁美芬就曾嘗試接觸鄭若驊，但聯絡不上：「禮貌上會問律政司自己的意願，但我們亦不需要看他們的判斷，立法會會做自己委員會的判斷。」梁美芬表示，委員會仍需討論是否表決傳召鄭若驊赴委員會解釋。

律政司決定不起訴梁振英的爭議之一，是律政司在未徵詢獨立法律意見就下決定，律政司曾解釋外判案件的理由為「以免可能予人有偏袒的觀感或出現利益衝突」，認為不適用於今次個案。

民主黨立法會議員林卓廷在節目上表示，「一個地方檢控政策的首長處理國家級領導人的刑事案件」，社會上相當一部分市民質疑是偏袒或出現利益衝突。他強調，律政司要捍衛法治精神，但非問心無愧便可，要予人公正持平、不偏不移的感覺。林又不滿鄭若驊在這段時間休假，沒解釋理據，認為是難以接受及極不負責任。

「長洲覆核王」郭卓堅入稟高院提出司法覆核，要求推翻律政司的決定。梁美芬指，律政司是否擁有外判案件的酌情權，因為涉及程序問題，此爭議極有可能在司法覆核出現；林卓廷指出若鄭若驊能公開解釋清楚，申請人有機會撤回司法覆核。

自由黨黨魁鍾國斌早上在另一電台節目上表示，政府或已準備好應對各問題，而立法會並非唯一的解釋場合。惟目前有市民就律政司不作檢控的決定，作出司法覆核，他直言：「就算司長來都有固定答案，很多事情不能在現時評論，邀請也沒有大作用。」

對於律政司未有「外判尋求法律意見」，鐘國斌表示，律政司具主導權，在足夠證據下可不外判取獨立法律意見，但就是次案件，「外判意見相對會好些，給人感覺做足功夫。」他指出，待司法覆核完成後，立法會進一步跟進更有效。