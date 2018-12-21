【 鄭若驊涉僭建】純巧合？鄭結束休假之日　丈夫僭建案關鍵時刻

律政司長鄭若驊近日成為新聞焦點，先有律政司不檢控前特首梁振英被質疑為何不尋求外界獨立法律意見，復有其僭建指控「脫身」而丈夫潘樂陶遭起訴，巧合的是，律政司公布該兩樁矚目案件之際，鄭正在休假之中，避過傳媒追問有關爭議。 更巧合的是，鄭若驊的休假日期是今月15日至26日，當27日復工重新「面對公眾」之日，正是律政司對其丈夫潘樂陶海詩別墅僭建案，檢控時限屆滿之時。 對於鄭若驊選擇於此時休假，律政司回覆《香港01》查詢表示，司長休假事宜早前已作出回應，並無補充。

刑事檢控專員梁卓然今日(21日)發表聲明，不檢控鄭若驊。（李澤彤攝）

一次休假 避兩大火頭

今月12日傍晚，廉政公署發表聲明，稱已就前行政長官梁振英及立法會議員周浩鼎，被指稱涉嫌觸犯貪污以及公職人員行為失當罪行的投訴完成調查，在審閱有關報告及法律意見後，決定無須作進一步調查。同日律政司發出一頁聲明，解釋不提檢控原因，但無提尋求外間獨立法律意見，引來民主派質疑，要求當局解釋，惟作為律政司最高負責人的鄭若驊已在今月15日起放假，至今未有公開回應事件。

鄭若驊踫巧在律政司宣布不檢控梁振英期間休假，令人質疑鄭是為了梁案而「避風頭」。令人意想不到的是，「好戲還後頭」。律政司今日發聲明交代鄭若驊及其丈夫潘樂陶的僭建案結果，以「無足夠證據支持定罪」為由不檢控鄭若驊，以「有合理機會達致定罪」為由決定檢控潘樂陶。鄭若驊再成媒體追訪對象，但因她仍在休假之中，同樣避過火頭，沒有傳媒能接觸到她。

政界估計，鄭若驊的休假是早有計劃，一次過避開了兩大火頭。

值得留意的是，根據律政司今日的聲明，由於屋宇署在2017年12月27日獲悉潘樂陶海詩別墅3號屋的僭建物，根據《建築物條例》（第123章）第40（8）條，檢控時限於2018年12月27日屆滿。而此日正是鄭若驊結束休假復工之日，未知是否有意向外界展示，她未有介入丈夫的案件，所以刻意等到潘樂陶僭建案過了檢控時限才上班。

律政司接受查詢表示，律政司司長正在休假，12月27日結束休假上班。在二○一八年一月初，律政司司長已經授權刑事檢控專員梁卓然資深大律師處理所有與該事件有關的報告、指控和投訴的檢控事宜。至於休假事宜早前已作出回應，並無補充。