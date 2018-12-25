【政壇諸事町】議員放假搞啲乜　范國威陪家人遊日　蔣麗芸教養狗

聖誕節是普天同慶的大日子，一眾立法會議員會如何渡過這個假期？不少議員選擇與家人外遊，共聚天倫，新民主同盟范國威表示，與家人到日本旅遊，熱愛攝影的范國威以在日本拍下的照片製作聖誕賀卡，送上聖誕祝福。民建聯蔣麗芸則在Facebook上傳影片，分享養狗心得。

民建聯葛珮帆選擇外遊，她前日趁生日，與家人啟程前往杜拜旅行。（葛珮帆提供）

范國威表示，聖誕節與家人到日本旅遊和滑雪。議員工作相當繁重，可謂年中無休，他慨歎往往只能在聖誕、新年及暑假與家人外遊，使費較淡季貴逾三倍。最近熱愛製作Whatsapp Sticker的范國威以在輕井沢拍下的自拍照，製作聖誕賀卡，送上聖誕祝福。

民建聯葛珮帆亦選擇外遊，她前日趁生日，與家人啟程前往杜拜旅行，她到了杜拜最高的建築物哈里塔觀光，還在124樓化身「天使」，與彩色翅膀合照。她表示：「最開心嘅禮物，就係一家人陪媽咪去旅行。」

蔣麗芸趁聖誕正日上傳影片，向網民傳授養狗心得。她指近年養狗人士愈來愈多，自己養狗有數十年經驗，她建議首次養狗不應養迷你狗，她指若狗隻作陪長者、小朋友，建議可選擇中小體型的狗。她表示自己正養貴婦狗，原因是貴婦狗不會隨處甩毛、愛乾淨、「好少狗味」。

有很多議員則選擇留港，其中專業議政、會計界梁繼昌表示，兩個子女從英國回港過聖誕，故留港消費。他表示，聖誕願望是香港的自由、法治和廉潔指數能在世界名列前茅。

范國威表示，聖誕節與家人到日本旅遊和滑雪。（范國威提供）