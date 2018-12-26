【UGL案】過去多宗高管貪污案皆外判　學者質疑鄭若驊說法

律政司早前宣布，就前特首梁振英被指收受5000萬元款項的UGL案，不作出檢控，有議員及律師批評律政司並沒有就事件徵詢獨立的法律意見。 結束休假回港的鄭若驊今（26日）在機場回應事件，指律政司一貫做法是內部做決定，如與同事有關，才會外判大律師處理。港大法律學院首席講師張達明認為鄭若驊說法未能令公眾信服，認為是偏離過去律政司的做法。 翻查資料，律政司曾就多宗非「律政司同事」的案件徵詢獨立法律意見，包括2003年前財政司司長梁錦松被指偷步買車案、2015年前特首曾蔭權公職人員行為失當罪案等。

張達明認為律政司未有尋求獨立法律意見，是偏離了過去一貫做法。（資料圖片）

張達明認為鄭若驊說法未能令公眾信服，強調律政司未有尋求獨立法律意見，是偏離了過去一貫做法，指過去律政司處理非律政司官員的案件時，包括梁錦松、前行政會議成員林奮強、前廉政專員湯顯明等政府官員行為不當的事件，皆有徵詢獨立的法律意見。

翻查資料，在2003年，時任財政司長梁錦松在制訂財政預算案時，在增加汽車首次登記稅前買車，律政司曾徵詢過資深大律師祁理士（John Griffiths, SC）和英國御用大律師韋爾森（Martin Wilson, QC）的法律意見，最後決定不檢控。

在2013年，林奮強及太太被指利用行會成員身份，預先知悉政府會推出買家印花稅以管控樓市，在實施前出售持有的4個物業，當時律政司採納資深大律師鄧樂勤意見，認為「沒有充分證據，因而沒有合理機會使林奮強夫婦達至定罪」，決定不作出檢控。

2015年，曾蔭權在擔任特首期間，涉嫌在行政會議討論及批准雄濤廣播有限公司（後來改名為香港數碼廣播有限公司）的牌照或相關申請時，沒向行會申報他正與雄濤主要股東黃楚標的利益來往；他亦被指在考慮建築設計師何周禮的授勳提名時，沒有披露兩人就深圳東海花園住宅單位的利益關係。律政司在採納海外御用大律師意見後，向曾蔭權提出兩項公職人員行為失當罪的檢控。

2016年，湯顯明涉以公帑提供款待、公務外訪、收受及餽贈禮物和紀念品等涉賄行為，律政司亦有採納海外御用大律師Jonathan Caplan意見，指法律上均未有充分證據向湯顯明提出刑事檢控，最終亦決定不檢控。

當中亦有例外，在1998年，廉政公署控告《虎報》三名高層人員，指他們誇大《英文虎報》和《星期日英文虎報》的發行量，當時擁有《英文虎報》和《星期日英文虎報》的星島集團主席胡仙被指是串謀者之一，當時律政司沒有徵詢獨立的法律意見，指基於「證據不足」和有違「公眾利益」，決定不作出檢控。

徵詢獨立法律意見是律政司專有權利

身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊表示，是否尋求獨立法律意見，是律政司專有的權利，不同人擔任司長或有不同做法。他指出，雖然從法律角度來看，檢控梁振英的勝算不高，但認為處理較敏感、有政治背景的案件時，尋求其他法律意見會較穩妥，亦容易令社會信服，認為律政司應該披露更多考慮的因素。