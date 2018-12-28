林鄭：冀質疑者反思　無證據下懷疑律政司判決是否公平

特首林鄭月娥晚上(28日)結束休假返港，在機場會見記者時，主動回應近日熱議的律政司決定不起訴前特首梁振英UGL事件。林鄭重申，律政司司長鄭若驊是按其專業判斷不起訴梁振英；又反指有部份人在沒有任何證據下，不斷向鄭若驊施壓、懷疑鄭若驊的判斷，是否公平。

特首林鄭月娥結束休假返港，在機場會主動回應律政司決定不檢控前行政長官梁振英UGL事件。(余俊亮攝)

林鄭月娥再次重申，基本法確保刑事檢控由律政司負責，不受任何干預。整件事是按鄭若驊的專業判斷，決定不提檢控，又認為鄭若驊與梁振英沒有利益衝突，沒有偏頗性影響決定，不提檢控的決定並非不能理解。她又表示，有沒有足夠證據提出檢控、會否尋求獨立法律意見等，均屬專業判斷，並非行政長官能干預。

鄭若驊於外界要求其解畫之時，正處休假，被外界批評有避風頭之嫌。林鄭澄清，她早於11月已批准鄭若驊在12月中的休假，亦一早獲知對方會離港，廉署作出聲明並非她能控制，所以並非鄭若驊策劃所有事情，又認為部分人在沒有任何證據下，不斷向鄭若驊施壓，對香港作為法治社會沒有任何好處。她希望提出質疑的人反思，對懷疑鄭若驊的判斷，是否公平。

對於法律界對鄭若驊的質疑，林鄭月娥重申，律政司所作的決定是其尊業的法律意見，她無法代律政司去回答法律問題。被問到律政司有否需要向公眾再解釋為何不尋求獨立法律意見，林鄭稱應給予律政司空間再就這個問題，在適當的時候作回應，強調整件事是一個尊業的法律判斷，「不適合由行政長官教她如何解釋檢控政策」。

