【UGL事件】謝偉俊指CY不合作　業界評鄭若驊：眾人皆醒我獨醉

律政司在無外聘法律意見下，決定不檢控前特首、現任全國政協副主席梁振英收取澳洲企業UGL 5,000萬元。立法會調查事件的委員會主席謝偉俊今日（29日）在電台節目上表示，待委員決定是否即時解散委員會，又指梁振英以及司法或行政等部門一直不合作。 對於鄭若驊早前解釋時指外界誤會，聲稱事件涉及律政司同事才會尋求外判法律意見，謝偉俊笑言業界朋友都認為她「眾人皆醒我獨醉」。

謝偉俊稱，待委員決定是否即時解散立法會調查梁振英的委員會（資料圖片／李澤彤攝）

調查梁振英與UGL所訂協議的事宜專責委員會去年３月開首次會議，委員會主席謝偉俊指，梁振英一直覺得自己不需要提供有關申報的資料，而司法或行政等有關部門都拒絕提供文件，他認為委員會可以做的事都非常有限，「一再要求希望大家合作但未收過（文件）。」

律政司決定不檢控後，委員會會否即時解散，謝偉俊表示，「無任何證據或合作都好難操作」，看委員表態是否即時或待季尾解散委員會。

民主派計劃向鄭若驊提出不信任動議，謝偉俊以打麻將為比喻，笑言：「宜家仲係東圈，你畀我打埋南西北先決定，有好多嘢我哋暫時言之尚早。」

不過對於特首林鄭月娥昨為鄭若驊護航，稱鄭若驊、梁振英無關係，在此事上不存在利益衝突，謝偉俊認為她理解的利益衝突太狹義：「並不是司長本人同有關人士的利益衝突，而非只是律政司內人士同現在這件案件的利益衝突，而是牽涉到廣泛公眾利益。」

他亦認為，事件非只限於委任他，而是廣泛公共利益問題，指檢控生殺權直接打擊到一個人的自由，「幾時會不合公義被告或不被控告好緊要，比民主或任何事情更重要。」

鄭若驊早前解釋時指外界誤會，事件涉及律政司同事才會外判，身兼律師的謝偉俊則分享業界朋友的看法：「之前比較真有充分檢控經驗嘅江樂士檢控專員又好、其他真正打刑事案件或真係做下上庭嘅刑事案件嘅朋友，都會覺得，咦，好似係『眾人皆醒我獨醉』多喎。」