【中美貿易戰】料明年經濟暴跌　鍾國斌籲善用財政預算案化危為機

自由黨立法會議員鍾國斌今日（30日）於電台節目中推斷，中美貿易戰不斷升溫的情況下，香港將難以擺脫困境，明年經濟將持續暴跌。他又表示，政府應善用將於2月發表的財政預算案，促進經濟發展，將貿易戰危機化為機遇。

鍾國斌出席香港電台節目《給香港的信》時總結過去1年，認為政局漸趨穩定，立法會恢復正常運作，政府可把焦點重新放在社會和民生問題上。（香港電台）

鍾國斌出席香港電台節目《給香港的信》時總結過去1年，認為政局漸趨穩定，立法會恢復正常運作，政府可把焦點重新放在社會和民生問題上；惟全球政局及經濟持續惡化，加上中美貿易戰不斷升溫，鍾國斌認為香港將難以擺脫困境。他預料，明年的股市、樓市及整體經濟增長將會暴跌，又表示現時部分企業如進出口業已面臨危機，物流及零售等其他行業將逐一受到影響。

鍾國斌表示現時部分企業如進出口業已面臨危機，物流及零售等其他行業將逐一受到影響。（資料圖片／盧翊銘攝）

鍾國斌批評，政府處理貿易糾紛的工作做得不足，未有實施重大的的預防及經濟促進措施。他建議將於2月發表的財政預算案，是政府促進經濟、改善民生及整體社會發展的良機。鍾國斌認為政府可增加薪俸稅及利得稅的免稅額、擴大繳付利得稅的靈活性等，以支持中小企和中產人士。他又提到，政府已多年錄得盈餘，應考慮將利得稅稅率降低15％，以吸引海外投資者，促進經濟發展並提升香港的競爭力。

談及中美貿易戰，鍾國斌表示對香港而言既是挑戰亦是機遇，因現時內地企業於美國上市集資會比較困難，香港可利用此機會成為集資平台。他續指，政府可繼續利用知識產權及推廣「香港製造」，吸引海外公司和製造商到香港投資生產。