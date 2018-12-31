【土地大辯論】批報告無意義　葉劉：不應破壞亞洲最優秀高球場

土地供應專責小組今日（31日）向港府提交終極報告，其中建議先局部發展粉錦公路以東的32公頃粉嶺高爾夫球場用地。表明反對發展高球場的行會成員、新民黨主席葉劉淑儀接受查詢時表示，即使只發展32公頃，建議亦不可行和無意義。 擁有高球場會藉的她又指，以目前的交通配套，無法承載發展高球場所增加的人口，批評不應為了建屋而「破壞全亞洲最優秀的高爾夫球場」。

若發展高球場方案交上立法會，葉劉淑儀表示屆時會先申報，再投票反對方案。（資料圖片/張浩維攝）

政府今年2月就發展高球場向小組提出兩個發展方案，「局部發展」方案建議只發展粉錦公路以東的32公頃用地，料可提供4600個住宅單位，容納1.3萬人；另一方案是「全面發展」172公頃高球場用地，料提供1.32萬個單位，容納3.7萬人。

本身是高球場會員的葉劉淑儀表示，以她了解，32公頃的高球場用地屬舊球場部分，她指當中亦有不少古樹、珍貴蝴蝶等，地下亦有東江水水管，不應因建屋，破壞全亞洲最優秀的高爾夫球場。

將在立會投反對票 避席行會討論

她又表示，以目前的交通配套，無法承載發展高球場所增加的人口，新界東北居民將會對此非常擔心，她直指土供組的建議「不可行和無意義」。

土供組的決定是否涉及民粹因素？她坦言市民有情緒，認為高球場只是少數人使用。不過她指現時高球場在平日已開放予市民享用，每次只需約一千元便能享用設施，「香港都要發展體育㗎嘛，如果唔係啟德體育園拎嚟起屋都得啦！」

葉劉稱，當發展高球場方案交上立法會，她會先申報自己是高球場會員，再投票反對方案；倘行會討論有關方案，她會避席和不投票。