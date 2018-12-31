不檢控梁振英、鄭若驊惹爭議　刑檢專員：我們是秉行公義者　　

律政司分別對前特首梁振英UGL案、律政司司長鄭若驊僭建案，不提檢控，引起民主派不滿，而手執檢控大權的刑事檢控專員梁卓然亦成為新聞人物。律政司刑事檢控科今日發表年報《香港刑事檢控2017》，回顧該科去年的工作和重要案件，梁卓然強調，他們身為秉行公義者，在進行刑事檢控時，「持正至公，不受干擾，致力維護法治」。 年報又提到檢控人員持續遭受言論攻擊，梁卓然指檢控人員固然並非可免受批評，但他們個人及家人絕對不應該成為受害人，受到無的放矢的謾罵攻擊。

年報未有提到不檢控梁振英的決定。（資料圖片/李澤彤攝）

梁卓然在年報的序言中提到，刑事檢控科在去年所面對的主要挑戰，當中涉及佔領中環行動及前年二月在旺角發生的「暴亂事件」。年報提到，檢控人員年內處理超過 3,300 宗案件，較 2016 年 的 3,719 宗稍微下跌。梁卓然強調一如其他的案件，檢控人員純粹基於所取得的證據及《檢控守則》的原則決定是否提出檢控，如提出檢控，又決定控以甚麼合適的控罪，箇中絕無其他因素左右。

至於關於律政司判刑覆核的案件，年報提到，在2017 年有九宗判刑覆核的 申請根據香港法例第 221 章《刑事程序條例》 第 81A 條進行聆訊，當中涉及誤殺、危險駕駛導致他人死亡、猥褻侵犯、管有兒童色情物品、非法集結、企圖強行進入、入屋犯法罪及洗錢罪行。以上所述，證明任何說法指控判刑覆核出於政治動機，並無事實根據。梁卓然重申檢控人員只會在非常罕見的情況下申請判刑覆核。

年報提到有關檢控人員持續遭受言論攻擊，梁卓然說，檢控人員固然並非可免受批評，但他們個人及家人絕對不應該成為受害人，受到無的放矢的謾罵攻擊。

梁卓然又說，關注到當帶有政治背景的案件的裁決結果與公眾人士的期望不符時，有主審法官受到攻擊，他形容情況令人憂慮，梁卓然強調，眾應對香港司法制度及司法人員抱有信心，避免對法官作出毫無事實基礎的攻擊。梁卓然強調，這些人身攻擊超越言論自由的界線，有可能招致刑責或構成藐視法庭。

年報未有提到梁振英UGL案和鄭若驊僭建案，不過政府新聞稿就指出，梁卓然在向律政司司長提交年報的信中特別指出，規範刑事檢控科檢控人員的一項最重要原則：「我們身為秉行公義者，在進行刑事檢控時，持正至公，不受干擾，致力維護法治。我們肩負重任，即使面對重重挑戰，種種責難，仍會一如既往，以專業獨立、開誠布公的精神，捍衞法治。」