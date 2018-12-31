【UGL案】無需尋求外間意見？　法政匯思：與律政司文件有出入

律政司早前在無外聘法律意見下，宣布不檢控涉UGL事件的前特首梁振英，律政司司長鄭若驊在解釋時稱，只有涉及律政司同事的案件，才會外聘獨立法律意見，重申做法沒有利益衝突及明顯偏頗。 法政匯思今日（31日）發聲明反駁鄭若驊的說法，指律政司過往於涉及前特首曾蔭權、前財政司司長梁錦松、前行政會議非官守議員林奮強及前廉政專員湯顯明的案件中，均曾尋求獨立法律意見，以這些例子反映今次與一般檢控政策背道而馳。 法政匯思又指，注意到律政司於2018年2月曾向立法會司法及法律事務委員會提供一份題為「有關律政司將刑事及民事案件外判的情況」的文件，當中明確指出當律政司需處理予人偏坦觀感的可能性，或利益衝突的問題時，將刑事案件「外判」實為恰妥的做法，顯然與鄭若驊在該言論的說法有明顯出入。

法政匯思促請律政司司長重新審視為是否就UGL事件檢控梁振英不尋求獨立法律意見的決定。（資料圖片/余俊亮攝）

鄭若驊表示，任何關於政府高級官員的檢控決策程序，一向是律政司內部事務，但如涉及律政司人員，律政司才會尋求外間意見。

法政匯思質疑鄭若驊的說法，是否與律政司在過去檢控其他高級政府官員時有所不同。法政匯思指，律政司過往於涉及曾蔭權、梁錦松、林奮強及湯顯明的案件中，均曾尋求獨立法律意見，以這些例子反映今次與一般檢控政策背道而馳。

法政匯思又指，注意到律政司於2018年2月曾向立法會提交的文件，當中明確指出當律政司需處理予人偏坦觀感的可能性，或利益衝突的問題時，將刑事案件「外判」實為恰妥的做法，顯然與鄭若驊在該言論的說法有明顯出入。

法政匯思批評，該言論反映律政司背離了其長久以來的一貫政策，形容是十分危險，破壞律政司在公眾認知中不偏不倚的形象和誠信，同時亦削弱市民對香港法治的信心，大眾亦關注是次事件會否成為先例，為日後選擇性檢控政府官員提供藉口。

法政匯思促請鄭若驊重新審視，是否就UGL事件檢控梁振英不尋求獨立法律意見的決定。