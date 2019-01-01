【土地大辯論】建制促盡快落實建議　泛民質疑發展部分高球場太少

經過五個月的公眾諮詢後，土地供應專責小組今日（31日）向政府提交最終報告。立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅表示，對建議只收回部份高球場的結果大失所望，認為整體收回球場發展才可作更好的規劃；立法會房屋事務委員會主席麥美娟則認為，政府應盡快落實跟進工作小組的報告。

劉國勳則指出，北區交通已面臨「逼爆」，質疑交通配套是否可容納到新增房屋供應。（洪嘉徽攝）

整場土地大辯論中最為爭議的粉嶺高爾夫球場選項，報告現建議先收回32公頃，餘下的部份則要考慮重置球場合適地點、所需時間、生態及文物保育等因素。

民主黨尹兆堅表示，有逾六成市民支持收回粉嶺高爾夫球場，質疑為何小組只建議收回32公頃土地，認為最終結果是錯失了改善北區交通，以及發展餘下170公頃空間的良機。至於填海造地方面，尹兆堅認為發展東大嶼都會並不等同「明日大嶼」，強調民主黨並非一刀切反對填海，指出每個填海項目都是獨立的，不能夠一概而論，故支持填海並不等於支持「明日大嶼」計劃。

麥美娟認為，政府應盡快落實跟進工作小組的報告。（洪嘉徽攝）

公民黨譚文豪呼籲特首林鄭月娥收回從未諮詢公眾的「明日大嶼」計劃、不要打郊野公園主意，以及檢討丁屋政策，以釋放預留給原居民興建丁屋的官地。他又質疑，政府同日發放「派錢」的消息，彷如以一件「喜事」蓋過一件「白事」，明顯是對報告無信心，欲分散市民的視線。

工聯會麥美娟則認同報告建議多元開發土地，要求政府盡快就小組作具體回應，以及成立由特首領導的跨部門小組跟進有關建議。民建聯立法會議員劉國勳則指出，北區交通已面臨「逼爆」，質疑交通配套是否可容納到新增房屋供應，促請政府盡快公布新界未來鐵路和道路規劃。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓認為，不能輕易放棄任何一個增加土地供應選項，除了增加房屋供應外，他建議在農地中尋找適合的地方增建過渡性房屋。

譚文豪呼籲特首林鄭月娥收回從未諮詢公眾的「明日大嶼」計劃。（洪嘉徽攝）