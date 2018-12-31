【土地大辯論】感謝小組交報告　特首：會全力全速覓地造地

歷時5個月的「土地大辯論」公眾諮詢結束，土地供應專責小組今（31日)提交研究報告，小組建議「優先處理」8個土地選項，包括棕地、新界私人農地及局部發展粉嶺高球場用地等。特首林鄭月娥同日下午發新聞稿，向小組致謝，她表明會仔細考慮建議及增闢土地的未來路向，港府將多管齊下，大幅增加土地供應，下一步將集合相關政策局及部門力量，全力全速覓地造地。

土地供應專責小組今日下午簡述報告內容。（洪嘉輝攝）

專責小組今日下午會晤傳媒簡述報告內容，特首林鄭月娥則透過行政長官辦公室發新聞稿，她表示，備悉社會普遍認同土地短缺情況是刻不容緩，亦有強烈的未雨綢繆意識。專責小組指本港實際需要的新增土地，將遠高於政府早前預計的1200公頃，她認為，加上市民對建立土地儲備的認同和改善居住條件的清晰訴求，港府必須多管齊下，大幅增加土地供應。

她又強調，房屋是重大的民生議題，亦是本屆政府重中之重的施政工作，政府今年制定多項新房屋政策，她認為，只要有足夠土地供應，港府有信心、有決心解決長久困擾市民的房屋問題，為社會重燃希望。

專責小組建議「優先處理」8個土地選項 (合共3235公頃)



短中期(涉320公頃)：



．棕地

．公私營合作發展新界私人農地

．發展私人遊樂場用地(以粉嶺高球場為主)



中長期(涉2700公頃)：



．維港以外近岸填海

．東大嶼都會填海

．岩洞和地下空間

．內河碼頭

．新界新發展區



資料來源：土地供應專責小組報告