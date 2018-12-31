【土地大辯論】團體批明日大嶼違民意　促收回粉嶺高爾夫球場

土地供應專責小組今日(31日)向政府遞交最終報告。報告建議優先落實18個土地供應選項中的8項，包括發展棕地、公私營合作發展新界私人農地和維港以外近岸填海等。 土地公義聯合陣線成員團體今到特首辦抗議，指政府並無向公眾提供足夠土地資料及數據，且特首林鄭月娥亦在諮詢期間多次在各種場合發表意見，並無保持中立。而香港仍有大量土地，如粉嶺高爾夫球場、閒置官地等未被善用，故反對填海。並呼籲市民於1月1日參與元旦遊行。

土地公義聯合陣線批評「明日大嶼」違反民意。（洪嘉徽攝）

土地公義聯合陣線批評土地供應專責小組只建議收回小部分粉嶺高球場，且「明日大嶼」違反民意，破壞生態，要求政府撒回方案。

社民連副主席周諾恆表示，政府並無向公眾提供足夠土地資料及數據，且特首林鄭月娥亦在諮詢期間多次在各種場合發表意見，並無保持中立。而香港仍有大量土地，如粉嶺高爾夫球場，港鐵地皮，閒置官地軍營等未被善用，故反對填海。

土地公義聯合陣線批評土地供應專責小組只建議收回小部分粉嶺高球場，且「明日大嶼」違反民意。（洪嘉徽攝）

土地供應專責小組亦建議先局部發展粉錦公路以東的32公頃高球場用地。土地公義聯合陣線回應指，政府應收回整個粉嶺高爾夫球場，以發展住宅及安老院舍，交通等生活配套設施，政府不應以當區交通基建難以負荷作為藉口。

關注基層住屋聯席成員李大成亦批評東大嶼山填海計劃，他指政府應先以中短期措施，如利用現有棕地，實行租金管制等舒緩基層住屋壓力，亦應全面收回粉嶺高爾夫球場。