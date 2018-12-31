【土地大辯論】放棄全收粉嶺高球場　硬推公私合營　報告立場保守

土地供應專責小組本周一（12月31日）發表終極報告，提出香港要建立「土地儲備」，並建議政府應優先發展八類土地建屋。房屋供應與覓地方案息息相關，若要保障市民的住屋權利，建立「土地儲備」實屬必須。但公營房屋興建進度落後預期，當務之急是供應大量公營房屋，為達致這個目標，政府應該全面收回高爾夫球場以及動用《收回土地條例》收回地產商手中的農地。可惜的是，土地供應專責小組報告在這兩方面的立場仍舊保守。

土地供應專責小組就未來增加土地選項，向政府提交報告。（洪嘉徽攝）

為確保公營房屋供應充足，建立「土地儲備」實屬必須。過去，政府一度因為樓價下跌而中止造地，市民受盡惡果。報告指出「造地過程（尤其是前期研究）應是持續而不受經濟起伏等外在環境影響，政府亦應展示迎難而上的莫大決心」，顯然是針對過去政府的不足，提出恒常的覓地措施。如果政府落實建議，必然有助長遠房屋穩定供應。

但是，短期內政府也需要推出配合當前需要的覓地政策。公營房屋的輪候時間屢屢破頂，居於劏房的民眾為數眾多，政府應推出適切土地供應政策，包括全面收回高爾夫球場以及以《收回土地條例》收回發展商手上的農地。

先說爭議不斷的粉嶺高球場，觀乎報告，小組只建議政府優先收回32公頃球場。我們明白單是收回部分球場，也會觸碰到龐大的既得利益，招來極大反響。但是，房屋問題嚴峻，政府應該事不避難，全面收回高爾夫球場，以解燃眉之急。

經過重重的爭議和反複討論，小組在報告內列出8個優先選項，包括3個短中期及5個中長期方案，建議特首優先考慮。分別為：新界棕地、新界私人農地、私人遊樂場地契約用地（包括粉嶺高爾夫球場）、維港以外填海、東大嶼都會填海、岩洞和地下空間、內河碼頭及新界新發展區。（資料圖片）

報告指，餘下的140公頃球場仍須考慮重置地點、時間，以及文物、歷史、環境等挑戰。「01觀點」早前已經警告，分兩階段處理會為高球場前景留下尾巴，政府難以訂下房屋及基建長遠規劃。假若因為規劃所限，拖延日後交通基建，只會徒添北區新舊居民生活之苦。如果政府真的希望減低對高球愛好者的影響，大可在填海區、復修後的堆填區重置高球場。

儘管小組認同《收回土地條例》的功能，但仍然貶低《條例》的效力。報告形容社會對房屋的需求不局限於公共房屋，將土地全數用作興建公共房屋亦不符合良好規劃的原則，所以要引入公私營合作釋放新界私人土地，提供私人住宅。不過，與私人住宅相比，港人渴求公共房屋的程度高得多，政府早前評估，未來十年要額外興建6.7萬個公營房屋單位，才能追得上《長遠房屋策略》的目標。如果政府要承擔為港人安居的責任，必先敢於重整土地用途。政府只要依法合理賠償農地價格給地主，不應害怕反對。

即使幾個渠道均反映過半數民意支持利用私人的新界農地儲備，但同時有不少市民憂慮政府引入公私營合作機制。最後，小組堅持建議引入，只囑咐政府，機制要「公開、公平及透明」，以釋除公眾「官商勾結」的疑慮，而機制的社會所得，不應少於政府投放基建的公帑。小組對機制的公平性和效益如此重視，因為香港過往的重大工程項目，不時被揭穿涉及利益輸送，公眾因此質疑日後機制仍會偏私。其次，要啟動機制，只能靠土地擁有者主動申請，政府難作主動，勢將窒礙中短期建屋步伐。

土地房屋問題困擾香港多年，建立土地儲備，重新規劃新界土地、收回粉嶺高球場、檢討私人遊樂場契約、大幅動用《收回土地條例》收回地產商手上的農地，實屬必須，無甚爭議。專責小組如今呈交報告給政府，政府必須謹慎審視各個選項，目標是盡快改變現有土地的規劃，加快建屋進度，讓港人得以安居。