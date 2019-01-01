【元旦遊行】愛港力挑機要求加入　民陣：無權阻止但籲勿騷擾挑釁

民間人權陣線今日（1日）發起元旦遊行，惟遊行開始前，遭到親政府團體愛護香港力量挑機，持咪要求加入遊行。雙方一度在遊行起步點銅鑼灣東角道開咪對峙。 民陣召集人岑子杰表示，民陣無權阻止其他團隊遊行，而與民陣在對港獨立場「三個不一致」人士，也有參與民陣遊行，但不希望有人騷擾參與民陣遊行的市民。

今次民陣遊行的主題是「希望在民間」，岑子杰表示，過去一年，港府在DQ各級選舉參選人、涉包庇梁振英收取UGL 5000萬元、外國記者會前副主席馬凱事件上「罄竹難書」，民陣難以找出單一事件作為遊行主題。

岑子杰又指，回望過去一年雖令人沮喪，香港人和外國人都懷疑香港是否變得和內地一樣的地方，而港人一直爭取的「真普選冇篩選」越來越遠，立法會乃至村代表選舉的候選人都被DQ；政府又引用權力及特權法控告議員，「竟然是因為議員阻礙立法會保安履行職務，簡直荒天下之大謬」。但他認為，在如此艱難情況下，最重要是要讓市民感到有希望，明白走上街頭表達是有作用。他直言社會存在無力感，但必須透過要遊行，在中央設下的權力監獄裡，「我們在逃獄，只有繼續堅持，才能掘開一堵牆」，又呼籲港人要不斷努力，「要告訴別人，香港人不是在悲鳴，不是待宰羔羊，是在為公義發聲」。

遊行開始後，民陣帶領市民高呼「拘捕梁振英、鄭若驊下台、林鄭月娥下台」等口號。

至於遊行開始前，愛港力就到場「挑機」，要求參與遊行，岑子杰表示包容對方，但詢問對方認同民陣哪個訴求；愛港力則僅表示「認同民陣尊重不同政見人士遊行的權利」，之後岑子杰再詢問對方認同哪個民陣遊行的訴求，愛港力就沒有回答，現場群眾隨後高呼「林鄭月娥下台、拘捕梁振英、結束一黨專政、還我民主自由」等口號。

事後岑子杰表示，對方做法不斷挑釁，對挑釁行為感到遺憾，又指港獨和歸英派立場都和民陣不一致，但對方並沒有騷擾其他人士。他又重申無權阻止其他人遊行，但希望大家用理性方式表達，而非「一來就搶咪」。