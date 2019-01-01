【元旦遊行】民族陣綫倉庫遭爆竊　學生動源被跟蹤威嚇

民陣元旦遊行前夕，香港民族陣綫發言人、青年新政前立法會議員梁頌恆今日（1日）透露，民族陣綫倉庫昨日（31日）被闖入，他下午現身元旦遊行再交代詳情，指倉庫位於荃灣，事件中旗幟被偷走，連同一樣支持香港獨立的學生動源召集人鍾翰林遭跟蹤威嚇，相信匪徒目的與今日的元旦遊行有關。

梁頌恆透露，倉庫位於荃灣，他形容倉內儲存並非值錢的東西，較值錢的有音響，但只有組織旗幟被偷走。他指，要進入倉庫，須先經設有密碼鎖的門口，再進入一度小門，小門的鎖遭鑿爛。

他估計匪徒的目的與遊行有關：「同一時期，24小時內，不同支持香港獨立的組織或人士都好似彷彿有系統被搞，我想司馬昭之心，大家都知甚麼事，都是針對今日遊行，而非財物的事。」

梁頌恆指，案件已交由重案組跟進，兩名成員在落口供，要待警方翻看閉路電視才得知匪徒身份。

而鍾翰林表示，今天在元朗離開寓所時，被三名疑似黑社會的男子監視，他指早前已在同一位置被黑社會襲擊，今日事發時則拍下跟蹤者的照片，期間三人將他迫向牆，要求刪除相片和恐嚇不要公開相片，更稱「你上一次被黑社會打過就唔好再搞咁多嘢」，鍾翰林猜測三人暗示他不要再從事港獨的活動。

鍾翰林當時假裝刪除相片，三人一度離開，但之後再跟蹤他和組織成員，而鍾翰林亦報警，他引述警方指，會跟進今次事件與上次襲擊事件是否有關。