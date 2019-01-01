【元旦遊行】參加人數創歷年新低　警方公布數字較去年少3000人

民間人權陣線今午（1日）發起元旦遊行，由銅鑼灣東角道遊行至金鐘政府總部，主題是「香港未完蛋」、「希望在民間」，並有多個訴求，包括重啟政改、檢控前特首梁振英及反對國歌法等。 民陣宣布有5500人參加遊行，警方則表示，遊行高峰期有3200人，較去年的遊行少3000人，兩個數字都是2010年以來民陣所舉辦元旦遊行的新低。

警方表示，遊行高峰期有3200人參與，較2018年的遊行人數少3000人。（林若勤攝）

遊行隊伍在下午約3時由銅鑼灣東角道起步，遊行至政府總部東翼前地，並舉行集會。

今年的元旦遊行是2010年民陣主辦以來最少人數的一次。民陣宣布有5500人參加，警方則表示，遊行高峰期有3200人，較去年的遊行少3000人。在2017年，大會公布有9150人參與，警方的數字為4800人；2018年，民陣稱有一萬人參與遊行，警方則指高峰期參與遊行人數有6200人。

政府發言人回應指，當局十分尊重市民參與遊行和集會的權利及發表意見的自由，指出法治是香港多元化社會和自由經濟的基礎，政府會繼續堅定地保障和維護法治。

發言人又表示，根據《基本法》第63條，律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。律政司按適用法律、證據和《檢控守則》獨立地作出檢控決定，不偏不倚，沒有任何政治考慮。選舉事宜方面，發言人強調政府一直尊重及保障香港居民依法享有的權利，包括投票權和被選舉權。但《基本法》第一條訂明香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，政府有責任執行和維護《基本法》，並確保所有選舉均按照《基本法》及相關選舉法例進行。

至於對重啟政改的訴求，發言人稱明白社會對「一人一票」選舉特首的訴求，但是政府不能罔顧現實，貿然重啟政改，令社會難以聚焦發展，政府會謹慎行事。