【元旦遊行】5500人上街　民陣指不懼獨派參與　斥無理禁入公廣

民陣遊行約傍晚6點結束，在到達目的地公民廣場前，警方及政府行政署保安禁止多名港獨派及歸英派人士進入，令公民廣場前上演一場攻防戰。 民陣召集人岑子杰結束集會後表示，大會統計參與遊行人數約5500人，被問及會否擔憂港獨人士衝擊廣場，會造成民陣被追究責任時，他批評行政處在欠缺法律理據下，阻撓遊行人士進入公民廣場，才是造成混亂的原因；強調不會畏懼行政署的無理做法。

民陣今日舉辦元旦遊行，有5500人參加，較去年略為下跌。(盧翊銘攝)

岑子杰指，今次元旦遊行人數約5500人。比去年略為下跌，但強調遊行只是開始，新一年會重新啟動公民力量，捍衛香港民主法治。對於遊行人數下跌，他就稱，人數下跌有很多因素，包括有愛港團體佯裝參加，及行政署一再阻撓遊行人士進入公民廣場，都會令市民較以往擔心，而不出席遊行。

他又解釋，香港並非首次經歷社運低潮，民陣未來會更積極努力，重燃香港人希望，強調不會評論對遊行人數是否滿意，因相信是否參與市民選擇，目前的低潮只是一個階段。

民陣指不害怕有主張港獨的人士參與遊行。(林若勤攝)

岑子杰又讚賞，很多遊行人士今次很有智慧，面對挑釁不為所動，反之行政署以不同理由不准遊行人士進入公民廣場。他又對警方安排感到失望，包括警方自12月初起一直未就記利佐治街街站安排與民陣溝通，導致民陣要自己爭取讓不同的團體在該處擺設街站。

對於愛港團體要求加入遊行，岑子杰就強調沒有驅趕對方，「一路只係表達民陣立場，叫林鄭下台等等口號，可能佢哋怕醜，先選擇離開。」他又指，對方成員要發言時，民陣也遞咪給對方，強調任何人士只要自律，都會開放民陣遊行的平台予不同團體參與。

岑又指，公民廣場出現的混亂，源於政府放棄法治精神，因從來沒有法規不允許政治意見在公民廣場表達，他批評政府亂劃紅線，沒有堅守法治原則，讓法規沒有可預測性。

他相信，港人擁有高質素，尊重不同意見，對港人有信心，「意見不同可以辯論誰的意見正確，這才是我們熟悉的香港。」他強調，不會因為有些人意見不同，而不想讓對方參加集會，而任何人說民陣支持港獨的人，都是亂扣帽子。他又強調，今次遊行民陣高呼「鄭若驊下台、林鄭下台、反對明日大嶼」等口號非常清晰。

岑子杰讚賞遊行人士有智慧，即侯面對挑釁都不為所動。(盧翊銘攝)

民陣警權組召集人陳皓桓則表示，警方今日超過三次阻撓集會，包括早上一度封閉記利佐治街及阻止遊行人士，進入公民廣場，更導致有社民連成員受傷。他要求政府釐清港獨標語如何違法；又指今次事件警方需要負上全責，並會積極考慮稍後與行政署及警方會面。