【政壇諸事町】立法會搞國慶團？梁君彥：梗係最好啦

今年是中國國慶70周年，立法會主席梁君彥今日（2日）拍攝前立法會主席曾鈺成主持的電視節目時，被問及會否帶隊赴京慶祝，他直言「梗係最好啦」，更透露有議員還希望見到領導人。

梁君彥（左）拍攝前立法會主席曾鈺成（右）主持的電視節目。（羅君豪攝）

去年4月，立法會4個委員會組織大灣區訪問團，吸引民主派議員參加，當中更有人以非委員身份報名。

梁君彥今午出席論政節目《議事論事》拍攝時，被主持曾鈺成問到有否興趣今年親自帶團北上，他透露打算效法大灣區團，而地點就改為長三角地方：「大家可以有比較，點樣可以分工、合作等等，因為國家裡面兩個大的區域點樣可以互相競爭，亦都可以良性競爭，點樣互補優勢。」

他稱，看看能否在復活節假期出發，又指組織訪問團的同樣是負責大灣區團的委員會，即經濟發展事務委員會、財經事務委員會、工商事務委員會和資訊科技及廣播事務委員會，各委員會商討想參觀的地方。

國慶又一個10年，曾鈺成追問立法會會否組團赴京出席慶祝活動，更打趣提議由梁君彥帶團，梁君彥直言「呢個梗係最好啦」，指70周年是難得的喜慶日子，若能夠「逐步逐步」安排到議員到訪京是好事，更透露有議員稱「最好見埋領導人」，他形容，將會是突破。

立法會議員參加國慶團都早有先例，追溯10年前的國慶60周年，時任行政長官曾蔭權應北京邀請，率領一支212人的香港「國慶觀禮團」赴京出席慶祝活動，獲邀人士名單中有立法會議員，但只有兩名具泛民主派背景，分別是當時仍隸屬民協的馮檢基及衞生服務界李國麟。

今次立法會國慶團會否邀請全體民主派議員呢？按梁君彥的說法，這個團似乎「十劃都未有一撇」，各位可以拭目以待。