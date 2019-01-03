【楊鳴章病逝】梁家傑：他是「明愛舵手」　冀繼任者對俗世開明

撰文：莊恭南
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73歲天主教香港教區主教楊鳴章逝世，終年73歲。本身是天主教徒的公民黨前立法會議員梁家傑表示，楊在教區從事行政工作數十年，長期打理明愛機構，讚揚是「明愛嘅舵手」；又讚楊在教會的社福服務成績有目共睹，其逝世是「天主教會的損失」。
對於楊鳴章任內多次發表具爭議性言論，包括以「吸毒」來比喻同性戀和參與佔中，梁家傑就表示，近年香港社會在政治立場上兩極化，相信主教的任何言行都會引起爭議，而楊政治取態上固然比過往的陳日君保守，但相信對方「要考慮嘅嘢好多……冇對錯可言」。不過梁家傑同時表示，希望下任香港教區的教長，能夠更開明，「對俗世的自由、人權等議題，有更大堅持」。
香港教區主教楊鳴章逝世，梁家傑認為是「天主教會的損失」，希望繼任者更開明，對俗世人權、自由更有堅持。（資料圖片）
公民黨前立法會議員梁家傑表示，楊在教區從事行政工作數十年，長期打理明愛機構，讚揚是「明愛嘅舵手」。（資料圖片）
梁家傑表示，自己與楊鳴章沒有私人交情，但認為他對教區貢獻良多。至於楊過往有言論惹起爭議，他就認為「沒有對錯可言……如果佢認為政教要分開，我哋都唔能夠批評佢。」
夏志誠神父被視為接任香港教區主教人選之一。
對於下任香港教區主教任命，梁家傑預料輔理主教夏志誠會是大熱門；又指夏在捍衛民間抗爭運動上，較為進取，具同情心。不過，梁亦擔憂早前中國與梵蒂岡簽訂的協議，會影響香港教區的任命。他希望教廷對內地地下教會的神長、教友所受的苦難，有更多體恤；又指，近期內地天主教狀況也令人擔憂，包括有人破壞教堂、聖誕彌撒遭到當局阻撓等。他表示，相信教廷對香港教區主教的任命上，同樣也會反映一定的政治信息。
同樣是天主教徒的民建聯立法會議員蔣麗芸則表示，雖然不熟識楊鳴章，但認為對方就任主教日子不長就去世，感到惋惜。