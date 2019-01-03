【楊鳴章病逝】梁家傑：他是「明愛舵手」　冀繼任者對俗世開明

73歲天主教香港教區主教楊鳴章逝世，終年73歲。本身是天主教徒的公民黨前立法會議員梁家傑表示，楊在教區從事行政工作數十年，長期打理明愛機構，讚揚是「明愛嘅舵手」；又讚楊在教會的社福服務成績有目共睹，其逝世是「天主教會的損失」。

對於楊鳴章任內多次發表具爭議性言論，包括以「吸毒」來比喻同性戀和參與佔中，梁家傑就表示，近年香港社會在政治立場上兩極化，相信主教的任何言行都會引起爭議，而楊政治取態上固然比過往的陳日君保守，但相信對方「要考慮嘅嘢好多……冇對錯可言」。不過梁家傑同時表示，希望下任香港教區的教長，能夠更開明，「對俗世的自由、人權等議題，有更大堅持」。