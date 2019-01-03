【楊鳴章病逝】林鄭表深切哀悼　讚對醫療、教育和福利建樹良多

天主教香港教區主教楊鳴章因肝衰竭，於今日（3日）下午1時30分於嘉諾撒（明愛）醫院逝世，終年73歲。 特首辦隨即於下午約5時發稿，指特首林鄭月娥對楊鳴章逝世表示深切哀悼，又讚揚他「領導教區在香港的醫療、教育和福利等方面建樹良多，並帶領香港天主教徒積極關心和服務社會」。她讚揚楊鳴章負責香港明愛福利服務期間「力行仁愛，關心各階層的市民，特別愛護青年人和弱勢社群」。

特首林鄭月娥對楊鳴章逝世表示深切哀悼，又讚揚他「領導教區在香港的醫療、教育和福利等方面建樹良多，並帶領香港天主教徒積極關心和服務社會」。（資料圖片）

本身是天主教徒的林鄭月娥表示，楊鳴章畢生獻身天主教教區，2017年接任香港教區主教以來，領導教區對醫療、教育和福利等方面建樹良多。

林鄭又提及自己擔任社會福利署署長期間，便認識負責香港明愛福利服務的楊鳴章，指楊「力行仁愛」的精神，令她深受啟發；又指自擔任特首以來，「數次與楊主教見面，聆聽他對社會的關注，並於上月初和他一起出席我母校嘉諾撒聖方濟各書院重建落成的典禮」。

林鄭亦表示，「我對楊主教離世十分難過，並深感惋惜，謹代表香港特別行政區政府向其家人及香港天主教教友致以深切慰問」。

民政事務局局長劉江華及教育局局長楊潤雄亦對楊鳴章逝世表示哀悼。

劉江華指，「楊鳴章主教致力傳揚福音，積極推動天主教香港教區團結共融，帶領教區慈善工作，關懷服務社會，貢獻良多。我們永遠懷念他」。

楊潤雄則表示，「楊鳴章主教帶領下，天主教學校矢志延續天主教會對教育的貢獻，將真理、義德、愛德、生命及家庭等核心價值傳授給青少年，為他們日後立身處世作準備。」他又讚揚楊鳴章「致力關心弱勢社群，對建立關愛的社會貢獻良多」。他又指，相信楊鳴章的靈魂安息主懷，但他的服務精神將繼續帶領教友及其他人，推動香港社會前行。