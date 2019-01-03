【政圈風聲】三隧分流方案月底立法會闖關　逼建制派支持？

運輸及房屋局向立法會提交文件，建議由2020年1月1日起，調整三條過海隧道的私家車、的士和電單車隧道費。運房局局長陳帆將於1月23日立法會上，提出無約束力議案，討論實施「隧道費調整方案」。 立法會交通事務委員會副主席譚文豪認為，政府是次闖關原因有二，一是數票之用，如該議案得不到建制派支持，政府便不需要再將議案上立法會；二是政府想找一個下台階，尋求修正議案的空間。有建制議員則指，政府此舉是有意逼建制派支持，不認為政府再有修正空間。 據了解，在交上立法會前，政府有找各政黨傾談，部分政黨都有提出中間落墨方案，故不少議員對政府仍將原方案交立法會感意外。

紅隧塞車問題時常出現，政府在最新一份《施政報告》中提出，透過紅隧及東隧加價、西隧減價方案，處理過海交通擠塞問題。（資料圖片）

有政府中人則解釋，今次議案是為了讓社會有更多討論，因現時社會集中於討論收費，而未有太多討論調整收費背後的理據。該人指，立法會交通事務委員會上，議員只能零碎討論細節，而今次的政府議案，政府及議員均可詳細討論。被問及是否對「一地兩檢」無約束力議案「依樣畫葫蘆」，該人強調兩者不同，民間支持「一地兩檢」，而今次三隧分流方案則未有足夠討論及理解。

政府中人又直言，港島西及九龍西，以及運輸業界均支持三隧分流方案，因西隧將會減價，而港島東及九龍東則反對方案，因東隧加價。至於一旦被否決，政府是否會收回方案，該人直指「言之尚早」，會於未來3個星期盡力爭取議會支持，但重申方案是「唯一方案」，沒有修改空間。

特首辦主任陳國基接受查詢時強調，提無約束議案是「畀個機會大家全面討論，及官員可詳細向議員講解方案的好處」，希望議員支持，因方案對香港整體都有好處。

政府發言人在新聞稿中表示：「社會大致認同『三隧分流』的方向，而方案亦得到相當多的持份者的支持，包括學者、專業團體，以及的士和運輸業界。」



發言人又指，實施建議的「隧道費調整方案」，可帶來四大效益：



（一）方案可以有效紓緩過海交通擠塞，減短紅磡海底隧道（紅隧）和東區海底隧道（東隧）的繁忙時間車龍總長度一成至四成以上，減省過隧道的時間多達十三分鐘；



（二）方案可釋放十個目前被紅隧和東隧連接道路上的車龍阻塞的交通分流點，減低對非過海公共交通車輛及其他車輛乘客的影響；



（三）「西區海底隧道（西隧）隧道費補償計劃」可鎖定西隧的隧道費。私家車和電單車駕駛者及的士乘客由二○二○年至西隧專營權屆滿前，無須再承受西隧隧道費加價的壓力；



（四）整體社會均可受惠。方案除了便利駕駛者，亦令乘坐公共交通工具的巿民每日節省19,400小時的出行時間，每年可節省約八億元的社會成本，以及減少經車輛排放產生的約3,800公噸二氧化碳，相等於種植十六萬棵樹木。



政府在得到立法會支持有關議案後，會盡快向立法會提交附屬法例修訂紅隧和東隧的隧道費水平，以及就「西隧隧道費補償計劃」向立法會財務委員會申請撥款。同時，政府會與西隧專營公司訂定詳細協議。

據了解，民主黨對是否反對方案未有立場，公民黨則指「不能支持」。新民主同盟范國威則認為，政府以無約束力議案將「三隧分流」提交至立法會，與前年「一地兩檢」相似，他形容政府冀透過無約束力議案作期望和民意管理，讓議員接受沒有其他可行方案。

他又估計，政府屆時是要建制派「歸隊」；又表示，「三隧分流」與市民息息相關，市民普遍反對方案，認為建制派若支持方案，需承擔政治後果。議會陣線區諾軒則表示，若政府願意接納有關建議，或會有機會在修正案中投支持。

他指，就經濟學而言，三隧分流能有效處理不同區的塞車點，但在社區凝聚共識方面卻失敗，故提出具體建議，如調低紅隧、東隧的收費。他解釋指，如由將軍澳過海，因需先經將軍澳隧道再經東隧，費用昂貴，故建議政府會否就此減免費用。

建制方面，實政圓桌田北辰則指，三隧分流方案，因西隧會減價，故獲很多新西居民支持，故認為建制派未必會反對，而自己亦會支持方案。但他認為，政府此舉是有意逼建制派支持，不認為政府再有修正空間。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌指，該黨對三流方案暫時未有終極決定，但如政府「企硬」不調低紅隧、東隧的加價幅度，他個人對方案「有保留」。陳又指，現時政府的方案「獲通過又死，不獲通過亦死」，因倘不獲通過，財團擁有的西隧有可能瘋狂加價以彌補車流不足的收入黑洞，但若方案獲通過，即意味紅隧、東隧將會加價，兩隧使用者百上加斤。他會因應中環至灣仔繞道即將通車，在無約束力動議中建議政府重新檢討兩隧加價幅度，希望政府把握機會修改。