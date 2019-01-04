【三隧分流】陳帆：減價會引致額外交通需求　方案讓整體市民得益

政府將於本月23日在立法會提出無約束力動議，討論2020年實施三隧分流議案，以紅隧、東隧加價至40港元，補貼西隧就由70港元減至50港元。運輸及房屋局局長陳帆今（4日）致電商台節目《在晴朗的一天出發》為方案解畫。被質疑為何方案是紅隧及東隧加價而不是西隧減價，陳帆說駕駛者習慣需要誇因去改變，根據大數據及科學演算，減價會引致額外的交通需求。

三隧分流方案被質疑為何方案是紅隧及東隧加價而不是西隧減價，運輸及房屋局局長陳帆說駕駛者習慣需要誇因去改變，根據大數據及科學演算，減價會引致額外的交通需求。（資料圖片/張浩維）

陳帆表示中環灣仔繞道在1月20日開通，是很好的契機讓三隧塞車的情況得以改善，不但過海的市民受苦，連不過海的市民都受牽連。他說，若市民接受分流方案，可以讓整個社會的交通得益，亦符合智慧都市的減碳排放理念。

被質疑為何方案是紅隧、東隧加價而不是西隧減價，陳帆說駕駛者習慣需要誘因去改變，而根據大數據及科學演算，減價會引致額外的交通需求。他又指「其實西隧已減價」，因西隧有權在2023年專營權屆滿前上調私家車隧道費至240港元，政府方案則收緊上限在50港元。

被問到若方案在立法會不獲通過，政府會否修改，陳帆強調沒有一個解決方案是無痛，而且政府和西隧磋商過程漫長，耗時大半年，如果現行方案是大家取得共識，「點解又要返去再傾過？」