【土地大辯論】黃遠輝：報告反映社會抉擇　政府沒空間選擇性採納

土地供應專責小組完成為期16個月的工作，早前向特首林鄭月娥提交報告。土供組主席黃遠輝今日（5日）出席港台節目《問責星期六》時表示，報告公布後批評較少，「大家都認為是公道地反映社會抉擇」；又指受影響持份者對報告感到不滿能夠理解，但香港土地短缺問題，必須下決心一次過長遠解決，無論東大嶼山填海1000公頃或收回部分高爾夫球場，政府都沒有任何任性的空間，選擇性去做，強調必須多管齊下採納報告建議。

土地供應專責小組主席黃遠輝（資料圖片/羅君豪攝）

黃遠輝表示，提交報告當天，特首感謝小組16月內馬不停蹄推動蓋茨公平參與活動，而政府需要一段時間閱讀報告，因報告分量不小，包括2.9萬份問卷及抽樣調查等諮詢結果。他又指，報告凝聚不同意見，「的的確確相當有分量」，政府表示會仔細參考，並承諾短期內具體回應。

理解有人用「迫害」字眼形容報告

被問及報告被令各方都不能滿意，更有人質疑小組為政府說話，黃就指，受影響持份者，必然有意見和不滿，甚至用「迫害」字眼形容報告，也是能夠理解，因「沒一個選項是不痛的」。他強調，今天香港面對的是一個艱難的抉擇，需考慮的是如何平衡，達到「大我利益」，增加土地供應，讓香港人脫離「水深火熱的居住環境」。他又表示，很多商界、微小企、零售業、寫字樓租戶，都因土地供應不足，成本達到難以負擔的地步，形容是「社會一同付出代價」。

不過，黃遠輝承認，小組諮詢是推動社會作出艱難取捨，而報告完全建基於收集到的意見，且報告公開，包括港大社會科學研究中心的研究及中大隨機抽樣調查，全部可以在網上看到，可以清楚看到是如實反映公眾意見，「實際上可以說是標示了社會的抉擇」。

被問及今次諮詢工作是否歷來最困難的一份公職，黃遠輝就稱是「一定困難，非常困難，也是非常複雜，因為背後正正是因為我哋樓價好貴，背後有千絲萬縷的利益關係，但無論如何複雜，如何牽涉到這麼多的利益團體，今天是否能夠不處理這個問題呢？」他指，16個月諮詢「實際上是不足夠」，但只能盡力做，因為「但今次的議題，必須下定決心，一次過長遠解決土地供應問題」。

黃遠輝又強調，如果報告是主流意見，看不到有哪些選項可以選擇性做，「今天來說，香港是否有多餘時間空間，有選擇地去做一點不做一點……必須多管齊下，我們說的是10多年的造地過程。」

