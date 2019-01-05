【土地大辯論】黃遠輝：公私營發展農地公屋比例　需獨立機構釐定

土地供應專責小組完成為期16個月的工作，早前向特首林鄭月娥提交報告。土供組主席黃遠輝今日（5日）出席港台節目《問責星期六》時被問及報告提出的公私營合作發展農地上，公私營房屋比例應如何安排。他表示，小組缺乏詳細的資料數據，因此並沒有訂下比例標準，但認為需小心計算，並由政府以外的獨立架構釐定；又強調獨立架構必須有獨立性和公信力，才可與私人發展商合作。

黃遠輝同日出席商台節目時，談及棕地發展，認為落實發展棕地建屋有民意基礎，但「不是手到拿來」。（資料圖片）

黃遠輝表示，公私營合作發展農地，必須由獨立於政府營運的架構，決定實際合作模式；而究竟公營房屋應佔多少成，他認為需小心計算。他有提到，特首會責成發展局，短期時間制定機制，包括討論成立獨立架構，並確保其獨立性和公信力。

黃遠輝同日出席商台節目時，談及棕地發展，認為落實發展棕地建屋有民意基礎，但「不是手到拿來」，而現時土地報告建議發展300多公頃，本身已經是比較進取數字，又指出發展棕地時需妥善處理棕地上的作業者，「唔係就咁話收就收」，同時需考慮作業者的重置地點，「如果全部收回，唔理作業者，佢就會在第二處地方出現……我哋需要確保佢不會在第二處，破壞我哋好好嘅鄉郊環境。」