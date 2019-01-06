【UGL案】郭卓堅向廉署舉報鄭若驊　指鄭涉公職人員行為失當

律政司早前在無外聘法律意見的情況下，宣布不檢控涉UGL事件的前特首梁振英，律政司司長鄭若驊在解釋時稱，只有涉及律政司同事的案件，才會外聘獨立法律意見，重申做法沒有利益衝突及明顯偏頗。 有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅表示，將會向廉政公署舉報鄭若驊，指她涉嫌公職人員行為失當。郭指鄭若驊是由中央委任，梁振英是中央領導人之一，故認為鄭的決定涉有利益衝突。

鄭若驊在解釋時稱，只有涉及律政司同事的案件，才會外聘獨立法律意見，重申做法沒有利益衝突及明顯偏頗。（資料圖片/余俊亮攝）

鄭若驊在信中指，鄭若驊由中央批准委任為律政司司長，梁振英則乃中央領導人之一，如按規定，鄭若驊應避嫌，按往例應委聘外間法律意見，決定是否起訴梁振英。

郭卓堅斥鄭若驊「不避嫌」，「自把自為由自己決定不起訴梁振英」，故他認為律政司不決定起訴梁振英，是涉及利益衝突，鄭若驊涉嫌公職人員行為失當，他促廉署就立案調查。

立法會司法及法律事務委員會主席、經民聯梁美芬早前表示，鄭若驊已答允出席1月28日的例會，屆時將縮短委員會原有的兩個議程，包括安排1小時委員就律政司的檢控政策提問。公民黨郭榮鏗則指，司法及法律事務委員會並非適當的場合作解釋，會於23日的立法會大會提出傳召議案，要求鄭若驊到立法會交代，並向鄭若驊提出不信任動議。