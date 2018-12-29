【UGL案】林卓廷炮轟鄭若驊：為UGL案度身訂造新指引

律政司早前在無外聘法律意見下，宣布不檢控涉UGL事件的前特首梁振英。律政司司長鄭若驊休假後向公眾解釋稱只有涉及律政司同事的案件才需要外聘獨立法律意見，重申律政司的做法無利益衝突及明顯偏頗。 民主黨立法會議員林卓廷指責鄭若驊的解釋背離律政司過往多年做法，是為梁振英UGL案度身訂造一套全新外判大律師指引。他呼籲市民參與元旦大遊行追究真相，並預告民主黨及天下為公計劃正籌備於新年後發起其他抗議行動。

林卓廷指鄭若驊於機場的解釋不足以釋除公眾疑慮，應召開記者會及到立法會司法及法律事務委員會詳細交代有關決定。（資料圖片／余俊亮攝）

民主黨立法會議員林卓廷指鄭若驊的解釋背離律政司多年做法。他指根據過往指引，律政司決定是否外聘法律意見，其中一個考慮因素包括律政司與涉案人士關係是否引起公眾認為偏頗觀感，「關係不單是指私交，亦視乎涉案人士過去與政府是否有密切關係。」

他舉例指，過往的案例包括曾蔭權、許仕仁、林奮強等事件中，涉案人士都與時任律政司無明顯私交，但亦有尋求獨立法律意見。

林卓廷續指，倘若律政司更改有關外判大律師的守則，應預先公布及到立法會交代有關修訂，批評鄭若驊現時做法給予外界感覺律政司「為梁振英案度身訂造一套全新外判指引」。

林卓廷指鄭若驊於機場的解釋不足以釋除公眾疑慮，認為她應召開記者會及到立法會司法及法律事務委員會詳細交代有關決定，「唔係走出嚟答兩句，然後話你有任何質疑就係將問題政治化。」

他希望有更多市民參與1月1號元旦大遊行要求政府解釋，並預告民主黨及天下為公計劃正籌備於新年後發起其他抗議行動。