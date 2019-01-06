林鄭：土地問題是最大民生議題　慨嘆「做特首真係好辛苦」

特首林鄭月娥接受「香港開電視」節目《開嚟見特首》訪問時指，每天特首由早到晚需面對很多不同事情，直言「做香港特首真的很辛苦！」她又指，2018年是非常充實的一年，形容過去的任期「做得幾輕鬆、幾稱心滿意」。 林鄭月娥在節目上又指，土地問題是她上任後最大的民生議題，又稱曾擔心推出的房屋政策未能引起市民關注，因此花了不少時間梳理及修訂有關政策。有關節目將於明晚（7日）在香港開電視77台晚上8時30分播出。

林鄭月娥在節目上亦分享育兒心得，呼籲家長不要給子女太大壓力，讓小朋友「發白日夢」。（香港開電視圖片）

形容過去工作「做得幾輕鬆、幾稱心滿意」



林鄭在節目上慨嘆：「做香港特首真的很辛苦」。她解釋，每天特首每天由早到晚需面對很多不同事情，有些是可預見發生，但有些是不能預見，林鄭形容過去一年半的時間過得很快，又稱這年半「做得幾輕鬆、幾稱心滿意」。

林鄭在任內第二份《施政報告》中提出「明日大嶼」願景，惹起社會爭議。林鄭指，房屋問題依然是任內最大挑戰，她認為經濟發展受制於土地問題，又直言土地問題是她上任後最大的民生議題。她強調，安居很重要，曾擔心推出的房屋政策未能引起市民關注，因此花了不少時間梳理及修訂房屋政策。

林鄭表示，她很願意加大公營房屋及私樓的比例，以及認為出售資助房屋的定價需要與市價脫鈎。她說，期望令市民感受到她領導的特區政府於此方面有更大承擔。

上任特首後，林鄭即履行選舉承諾，為教育界撥款36億元經常性開支。林鄭在節目上指，教育問題在曾經有段時間變得政治化及兩極化，她認為現時增撥資源，令教育界「舒咗一口氣！」。

林鄭在節目上亦分享育兒心得，呼籲家長不要給子女太大壓力，讓小朋友「發白日夢」，並勸勉家長應以子女活得比自己更開心為目標。