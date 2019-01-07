【財政預算案】放寛按揭成數　鍾國斌倡助代仔女擔保「上車」父母

《財政預算案》下月尾發表，財爺陳茂波日前放口風指，如不會造成火上加油 ，對於放寛樓宇按揭成數，可考慮覓合適機會做功夫，其後又透露風聲稱或考慮幫助市民尋「上車」方向。 自由黨立法會議員鍾國斌認為，本港樓價高企，源於政府辣招影響，近年炒買風氣幾乎絕跡，他倡議可考慮集中幫助代子女作擔保「上車」的父母，放寛其按揭成數。

鍾國斌(資料圖片)

鍾國斌認為，政府早就需要放寛按揭成數，因政府出「辣招」，導致樓價升。他續稱，市民置業壓力大，難儲首期，他認為，新樓暢旺，基於發展商協助做二按，另一邊廂，二手樓交投較淡靜，因為按揭高，亦需通過壓力測試，他又認為，買樓屬長期負擔，政府辣招已推行數年，相信已成功壓抑炒風，他提到，時下不少父母緊張子女置業情況，如子女經濟能力未許可，不少父母選擇出手代為擔保，他認為可考慮集中幫助此批組群，放寛其樓宇按揭成數。



如放寛樓宇按揭成數，及幫助「上車」，只能二選一，他則認為可先做後者，但放寛前者亦同樣重要。

工聯會立法會議員何啟明則認為，放寛樓宇按揭成數沒問題，但大前提是不會炒熱樓市，至於是否應該幫助「上車」，他則表示有待商榷，由於經濟不明朗，上車後所冒風險較大，提醒港府就處理住屋需要及市民日後還款能力作平衡。他提出，港府可考慮幫助「白居易」中籤市民作貸款保證 ，因不少市民反映，成功抽中但難以負擔。