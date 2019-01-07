【湯漢出山】指安排異常　教徒梁家傑：夏志誠不能見容於中國

天主教香港教區秘書長辦公處今日（7日）發出通告，指湯漢樞機獲任命為天主教香港教區的宗座署理，負責在教區主教出缺期間，治理香港教區。身為天主教徒的公民黨主席梁家傑接受《香港01》查詢時表示，由退休主教「翻閹」出山是異乎尋常，擔心教廷因為中梵建交，認為升任輔理主教夏志誠是「政治不正確」，「可能他曾參與六四燭光晚會，又參與七一遊行，怎能見容於中國？」

梁家傑於天主教香港教區公布後，在facebook留言稱「我真心希望梵帝岡教廷這種破格的做法是值得的！作為教友只能相信這是根據天主旨意的安排」。（梁家傑facebook）

梁家傑於天主教香港教區公布後，在facebook留言稱「我真心希望梵帝岡教廷這種破格的做法是值得的！作為教友只能相信這是根據天主旨意的安排」。

他接受《香港01》查詢時再作解釋，他稱湯漢樞機已退休，「為何要請已退休長者翻閹出山？」，認為安排是異乎尋常。他認為楊鳴章病逝是打亂了教廷部署，由於只得夏志誠是輔理主教，擔心教廷因為中梵建交大政策，認為升任夏志誠是「政治不正確」，「可能他曾參與六四燭光晚會，又參與七一遊行，怎能見容於中國？」，但如果晉升夏志誠下屬，「任何人都於規不合」，遂找湯漢樞機出山。