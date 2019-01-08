土供組淪「周永新第二」？　林鄭：對報告照單全收未必是負責任

早前土地供應專責小組發表報告，提出收回粉嶺高爾夫球場部分用地，以增加土地供應。特首林鄭月娥今早（8日）出席行政會議前表示，報告方向大致與政府想法吻合，惟對於私人遊樂場用地的去留，仍需留待民政事務局另一個諮詢完成後再考慮，強調對報告「照單全收，未必是負責任行為」。

林鄭早上出席行政會前見傳媒。（林若勤攝）

林鄭表示，土地供應專責小組發表報告前，政府對於土地房屋的工作一直沒有停步，而對於土供組「3+5」的短中長期土地供應建議， 政府會適時回應。她又提到，小組諮詢完成後，社會還是很有爭議性討論，包括私人遊樂場用地安排。她指，對於收回部分粉嶺高爾夫球場用地的建議，要等另一個關於遊樂場用地的諮詢報告完成後，政府才能一併研究。

林鄭又表示，有關土地供應的工作相當複雜，她對於專責小組每一位成員參與的諮詢工作非常感激。對於外界有擔憂指黃遠輝的報告政府或不會全部採納，而令黃變成「周永新第二」，被政府「用完即棄」，林鄭就稱，「負責任嘅政府都要做全盤考慮……照單全收，未必是負責任的行為」。她指，「3+5」建議很多和政府想法吻合，「相對而言是剩下私人遊樂場契約，因那不是沒有用的地」。她強調，必須讓用地的持份者在民政事務局進行的另一個諮詢發表意見後，政府再作考慮。

此外，林鄭亦提到2019年立法會有多筆土地供應的撥款，包括新界粉嶺古洞北、近岸填海及東大嶼填海等。她表示，希望社會為增加土地供應同心協力，撥款能夠得到社會認同和立法會支持，讓政府回應市民對於置業安居的需求。

至於早前土供組未有使用政府總部房間見傳媒，有指是小組遭到冷待，林鄭就回應稱，當日及中環灣仔繞道的採訪安排有改善空間，會要求各政策局在公佈重大政策及參觀重大基建時，在傳媒安排上更加主動積極，又強調傳媒深入採訪對政府工作有幫助。