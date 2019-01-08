貿易戰期間置業變接火棒？　林鄭：政府唔會鼓勵人買樓

特首林鄭月娥接受「香港開電視」節目《開嚟見特首》訪問時指，土地問題是她上任後最大的民生議題，又稱曾擔心推出的房屋政策未能引起市民關注，因此花了不少時間梳理及修訂有關政策。 中美貿易戰如火如荼，財政司司長陳茂波早前在網誌上暗示有可能放寬首置人士按揭成數，主持黃永提到市民擔心在貿易戰期間置業，或變「接火棒」，林鄭表示政府一向不會鼓勵市民買樓，又說：「（政府）亦唔識教人買樓，只會叫人（市民）量力而為」。她強調政府非常願意將公私營房屋比例調整至「七三比」，並把資助房屋價格與市價完全脫勾，讓市民得個心安。

林鄭月娥表示，政府一向不會鼓勵市民買樓。（香港開電視提供）

林鄭月娥在節目《開嚟見特首》時大談房屋政策，她表示政府非常願意將公私營房屋比例調整至「七三比」，並把資助房屋價格與市價完全脫勾，讓市民得個心安。被問到將公私營房屋比例調整至「七三比」，會否感到忐忑，她斬釘截鐵地說：「沒有。」

她解釋，「七三比」落實後，加上首置上車盤和綠置居，資助房屋的門檻已涵蓋香港8成市民，與新加坡的組屋政策相似，其餘兩成市民則要靠自己置業。主持黃永提到市民擔心在貿易戰期間置業，或變「接火棒」，林鄭表示政府一向不會鼓勵市民買樓，又說：「（政府）亦唔識教人買樓，只會叫人（市民）量力而為」。

被問到上任特首後最開心是哪一天，林鄭說最開心是去年二月，親自通知探望罕見病患者周佩珊，親自告知她政府與藥廠達成協議，引入治療脊髓肌肉萎縮的新藥至本港，她直言當天使她感受到當特首的滿足感。林鄭透露，佩珊的情況在用藥後已好轉，亦不時與佩珊以電郵通訊。

至於備受爭議的明日大嶼，林鄭在節目上亦不忘推銷，她指人工島與中環非常鄰近，只是幾公里車程，並非與市區有段十分長的距離。她笑言人工島與堅尼地城距離很近，可把人工島改名為「堅尼地城+」。