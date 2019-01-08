【鄭若驊涉僭建】工黨灣仔警總報案　就律政司涉詐騙按揭提新證據

律政司司長鄭若驊去年1月上任，首日履新就被爆出住宅有僭建物，僭建風波揭發至今近一年，刑事檢控專員梁卓然早前稱由於舉證不足，不就鄭若驊住所僭建提出檢控，但就會檢控其丈夫潘樂陶，做法未能平息爭議。 工黨主席郭永健今（8日）早到灣仔警察總部報案，就鄭若驊住宅僭建，及涉嫌以虛假陳述誤導銀行取得按揭提交新證據。

工黨主席郭永健（中）今（8日）早到灣仔警察總部報案，就鄭若驊住宅僭建，及涉嫌以虛假陳述誤導銀行取得按揭提交新證據。（張浩維攝）

數名工黨成員包括郭永健，早上11時在灣仔警察總部就鄭若驊住宅僭建事件提交新證據。他們在警總外高叫口號「司長僭建、知法犯法」，指警方的調查一拖再拖是可恥。

郭永健指，梁卓然以舉證不足為由，不對鄭若驊的大欖海詩別墅獨立屋住所僭建提出檢控，「但在律政司聲明中已有提及某些僭建物，包括大家最關注的地庫，在她購買前已經存在」。郭質疑鄭若驊身為法律專業人士，不可能不知物業中有違法僭建物，卻依然提交沒有地庫的圖則予銀行，足以構成以虛假文件向銀行騙取按揭。

郭永健指工黨去年一月已就事件報警，但近一年來警方從未告知調查進度。他說，律政司以鄭若驊未有違反《建築物條例》為由不作檢控，因為鄭若驊購入獨立屋時已有僭建物。而他今次就鄭涉嫌向銀行騙取按揭重新報案，與之前的檢控是兩回事。