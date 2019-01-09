新同盟倡港人家庭優先輪候公屋　房委會成員：促增公屋供應更實際

土地供應專責小組向政府提交的最終諮詢報告，支持政府局部收回粉嶺高爾夫球場，優先發展棕地，以及在五個近岸地點及東大嶼填海。 新民主同盟認為有關報告忽略單程證影響公屋申請時間的問題，提倡「港人家庭優先」輪候公屋，政府亦應調查申請人是否擁有境外資產。但房委會委員、民建聯立法會議員柯創盛認為，現有輪候機制已確保公平性，要求政府想辦法提供公屋單位更實際。

新民主同盟立法會議員范國威表示，對土供組的報告有極大保留，認為報告有扭曲民意之嫌。 該黨指出，小組錯誤註釋部分數據，例如報告中指「原則產支持五個擬議的近岸填海造地」，而其支持理據是「維港以外近岸填海」獲大部分市民支持。然而，在問卷調查結果中，卻只有49%人選擇「維港以外近岸填海」，認為填海根本未獲主流共識。

范國威表示，普遍市民認為被新移民佔據土地資源，認為在現時制度下，「港人家庭」和「港人及單程證配偶」屬同一條輪候公屋隊伍並不公平，建議公屋申請應以港人家庭優先，這類申請應略為縮短輪候時間。 此外，政府亦必須調查公屋申請人是否擁有境外資產，以使公屋資源能分配給最有需要的港人。

新同盟社區主任林淑菁表示，支持政府全面收回高球場，但當區須考慮周邊居民的配套需要。

房委會委員、立法會議員柯創盛指，在現時機制及公屋短缺情況下，市民就算輪候到公屋，若家庭成員中非一半或以上成員在港住滿七年，最終亦難獲編房「上樓」，現實上，是否港人家庭非關鍵因素，而現有機制亦已具相當公平性，能確保公屋資源合理分配。柯認為，政府想辦法覓地建屋，才是解決市民「上樓難」的治本之法。