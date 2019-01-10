【答問會】提高長者綜援年齡遭質疑　林鄭：當初是各位議員批准

特首林鄭月娥去年12月到立法會短問短答環節時，因議員抗議而腰斬會議。她今日（10日）出席2019年首個行政長官1.5小時的答問會，有民主派議員預告會在會上向林鄭月娥追問，有關律政司司長鄭若驊未有就前特首梁振英UGL案件徵詢外間法律意見一事，而土地供應專責小組報告亦勢將成為答問會主要議題。 多名議員，包括新民黨容海恩、民主黨鄺俊宇、民建聯柯創盛向林鄭表示，社署將於2月1日將長者綜緩合資格年齡由60歲增至65歲，地區上不少人士感不滿。鄺俊宇直言「你是特首，但佢哋得對手咋」。林鄭直言對此感驚訝，「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」，在2018/19財政預算案批准這項目。

林鄭離場時泛民高呼口號抗議。(盧翊銘攝)

【12:05】衞生服務界李國麟在會上關注，教育局原有為學前兒童及中小學生提供聽覺檢驗服務及助聽器配驗服務，但有關於服務今年流標，希望政策提出補救政策。

林鄭月娥表示過去有幾位焦慮的家長向她提及有關問題，她承認今學年的助聽器招標服務不完善，所以出現服務斷層的情況。目前教育局有幾方面短期措施應對，包括重新招標，並提出和醫管局合作，盡早提出服務。長期政策方面，當局會重新考慮是否繼續用外判、公私營合作或是委約服務。

【12:03】自由黨鍾國斌反對財經事務及庫務局提出的減免差餉機制，內容建議每名業主只可就一個應課差餉物業獲得差餉寬減，鍾國斌認為退差餉的受惠者多為中小企租戶，要求政府撤回方案。

林鄭月娥指鍾國斌的了解「都係正確嘅」，直指這個方案可以不做，又指這件事反映有時社會上認為不公平、不公義的事，待政府深入研究後就發現「不是這碼子事」，直指這個方案可以不做。她又指過去所有日積月累，社會不滿的事，這屆政府都盡量去梳理，希望議員自己也要想清楚，「如果行得通可以做，行唔通可以唔做，但唔好年年都以同一個理由去批評，對政府不公道」。

林鄭月娥又稱「你容許我借題發輝啦」，提出三隧分流方案性質也是如此，政府過去多年被指摘，她自己親身參與制訂方案，提出一套合理的方案，連交通專家都認為值得做。她認為如果議員又忘記了以往對政府的批評，認為不值得做，「我係可以唔做」，又表示自己無意要「擺議員上枱」，只是有些事拖下去沒有意思。

【11:59】工黨張超雄表示，長者缺乏照顧只有痛苦，他以黃伯案件為例，黃伯一直盡力照顧太太但苦無出路，他引述黃伯指雙老、獨老是社會問題，已達30萬，「呢個係窮人要行既路，係咪一定要咁樣呢？」。張超雄稱，這些長者沒錢請傭人，沒錢進入優質安老院，綜合家居服務有7000人等候，平均輪候17個月，缺乏基本的長期照顧服務，問及特首就黃伯個案，長期護理方面會否有檢討，如這些個案不需要土地、不需要博士、醫生，可否投放多資源幫助有需要長者？

林鄭回應指，「肯定的」，政府希望對長者照顧得更好，對雙老、獨者問題感心酸，強調自己2017年跨下海口要做好兩項服務，其中一項照顧特殊需要的小朋友，到幼稚園康復的支援，稍後會增至7000人。另一個是人手照顧，她指不是完全不需要土地，有NGO指連基地都沒有，她稱可以應承張超雄，若得知政府有能力、無論是樓房，管理、人手做這些服務，強調此符合她的理財新哲學，因早點讓他們在社區獲服務，就能減輕院舍照顧的壓力。

張超雄問及能否要求財政司司長在財政預算案大幅增加支援？林鄭指「要知道有無能力，明知無足夠能力、人手，我地要推行又預咗錢就會影響另一個等候服務嘅機會，另一個可能好有能力，如教育」，她稱不是如此簡單，「講一粒數字、寫一張支票係容易」，但應該適時規劃投入服務。

【11:58】鄉議局劉業強關注野豬走入社區的問題，指出野豬經常走入鬧市並「游水過海」，問林鄭有何措施防止市民被野豬襲擊及傳播非洲豬瘟。 林鄭回應指，野豬數量近年有所增加是事實，又指身邊不少朋友也有遇見野豬，政府關注這個議題並會加強教育，呼籲市民遇見野豬時不要走近，防止被襲擊。漁護署將會有措施處理。

【11:47】熱血公民鄭松泰重提2012年前特首梁振英西九規劃比賽風波，問在律政司決定不檢控UGL一案上，當局在利益申報的標準上，是否採納了「沒有利益輸送、就毋須利益申報」的說法。

林鄭重申，不會對律政司的專業判斷加以評論，又請鄭再細閱當日律政司發出的聲明。至於關於政府人員的利益申報制度，林鄭指當局一套整全關於利益申報的制度的文件，若有需要同提供給鄭閱讀。

【11:45】建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓表示，上次在特首答問會提出元朗17億元天價的天橋，惟功能單一化，做不到「以人為本」，共建宜居城市。他舉例指，港珠港大橋達150公頃，但不少屬道路和天橋，餘下才是土地。他認為政府努力覓地，但在這情況下予人感覺不是地盡其用，是多地無用，問特首如何讓政府部門在發展基建在起橋起路做好規劃，善用土地，作為綠化、智慧城市？

林鄭月娥稱，對於謝偉銓提及港珠澳大橋香港口岸人工島，「我都深有體會」，因未做到地盡其用。她稱會與機管局商討發展機場城市，但她強調要一早決定不是事後才決定。她同意謝偉銓所指要「坐埋一齊」，將大家所有訴求商討，以最大效益滿足訴求。林鄭又指往後應考慮如何制度化，同時設計好城市景觀，惟認為不能每個項目推倒重來，未來會兼顧城市、保育的需要。

謝偉銓再指，早前在港珠澳大橋觀察，雖然設有70至80個過關車輛，但半小時不足5架車經過。林鄭指，對方觀察準確，「可能港澳珠大橋起遲左十年」，強調客流量足夠，惟短期作改變，則要審慎處理。

【11:42】建制派何君堯希望政府提出暫時措施，重置過渡性房屋以解決公屋需求緊張的問題。林鄭月娥指過渡性房屋是房屋政策的一環，她聽到議員提出「錢可唔可以都到位」，相信這方面在即將發表的預算案中會有考慮。她認為何君堯所提出的是「臨時房屋」，興建亦需一定規模，如果政府有土地會「義不容辭即刻起公屋」，坦言現時符合條件興建臨時房屋的空間不多，現時只有靠政府和非政府機構合作，以空置私人單位或土地作過渡性房屋。

民主黨鄺俊宇關注提高長者綜援年齡問題，批評林鄭不知民間疾苦、帶頭虐老，「你是特首，但佢哋得對手咋」。（盧翊銘攝）

【11:32】民建聯柯創盛不滿政府上調領取長者綜援合資格年齡由60歲改為65歲，而現時長者就業支援政策的受歡迎程度也不似預期，希望林鄭月娥再提出更多長者支援政策。

林鄭月娥表示政府對於中高齡長者的就業支援「很願意去諗、也未停過去諗」，如果大家有意見可以向勞工及福利局反映，政府很樂意動用資源去做。柯創盛批評林鄭月娥的答案令他更加失望，「如果勞福局肯聽，這個政策根本不會擺上來」。林鄭月娥稱不相信勞工及福利局局長羅致光會不願意聽取意見，「勞工及福利局局長真係唔聽，你就話我聽啦」。

【11:31】工聯會麥美娟首先感謝當局接納該黨早前建議改變外判合約條件，但指出在合約改善之前的外判員工的待遇卻得不到保障，當中大概有30多份合約。她說，這批人的年紀與特首相約，又引用林鄭剛才所指天氣熱時「好難唔開冷氣」，但這批工人連安裝冷氣的條件也沒有，問當局會否以金錢補貼這批外判工人。

林鄭回應指每次新措推出都有一個分水嶺，而她不知道該批合約數量如何，要審視後再看看有否改變空間，請麥給予她時間。

【11:28】民建聯黃定光稱，高鐵香港段、機場三跑未來會完工，問及政府如何利用宏偉基建發展香港經濟，以融入大灣區經濟？

林鄭月娥稱，有議員稱這些基建為大白象工程，但她看不到那項運輸基建是大白象工程，基建讓人流、物流更方便，她稱會加把勁做好基建，與大灣區有加強連繫，如高鐵達至一小時生活圈，有條件參與大灣區發展。黃定光再稱，三跑即將推出，對大灣區規劃起重要作用，而大灣區規劃對香港效益可否有量化的安排？林鄭稱，每一個跨境基建都有作經濟效益評估，強調大灣區機遇無限，如兩地科研人才，而她亦願意作中期效益評估。

【11:21】民主黨涂謹申就律政司司長鄭若驊未有就前特首梁振英UGL案件徵詢外間法律意見一事提出質詢，問林鄭月娥作為資深政府官員，是否認同律政司在梁振英一案中完全沒有利益衝突或利害關係？「你是否想逼市民同你告一段落？」

林鄭月娥重申《基本法》有清晰條文，檢控工作由律政司負責，不受任何干涉，也不受特首干涉，她無法回應涂謹申的題目，因為她沒有參與研究檢控工作。「如果有朝一日行政長官參與檢控工作，可能就是你口中所講法治淪亡的一天」。她指鄭若驊是資深大律師，她作了專業判決認為UGL案不需要作檢椌，「我會向中央提名她（當律政司司長），我當然尊重她的專業判決」。

涂謹申追問，「退一萬步來講，特首是否可以向司長提議重新考慮不外聘獨立法律意見的決定？」林鄭強調律政司不受任何干涉，「我好肯定同你講，你剛才對的要求，要我重新攞意見、開file，我會視之為干涉，我不會這樣做」。

【11:20】民建聯葛珮帆表示，政府推出都市固體廢物條例草案，惟對於政府執行無信心，擔心出現「垃圾圍城」的情況。早在2018年，政府推出「四電一腦」計劃，雖然減少於堆填區棄置的情況，但卻出現非法棄置，後樓梯、天台垃圾無處不在。「四電一腦」計劃更衍生更多冷氣機、雪櫃加上鼠患等問題，問及特首可如何解決這些問題？

林鄭回應指，市民作出生活上改變屬困難，「我都問過（環境局局長）黃錦星可以唔開冷氣？」因天氣熱難以入睡，但林鄭認為要有付出才能保護環境，在廢物處理，都要開步去做，不做永遠做不到。如小朋友由小開始做起，如他們不會用膠袋，小朋友會叫她「走塑」。林鄭又稱，為了讓黃錦星確保條例生效後能相對順利執行，會有突破性情況，「專款專用」。她又強調，若議員有真知灼見改善市民生活習慣，即管提出。

葛珮帆稱此非陣痛而是長痛，會否成立跨部門協助？林鄭回答指「無問題」，已經有一個常設小組，由政務司司長張建宗擔任主席。

新民黨容海恩向林鄭表示，社署將於2月1日將長者綜緩合資格年齡由60歲增至65歲，地區上不少人士感不滿。林鄭稱對此感驚訝，當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准。（盧翊銘攝）

【11:18】民主黨鄺俊宇關注提高長者綜援年齡問題，批評林鄭不知民間疾苦、帶頭虐老，「你是特首，但佢哋得對手咋」，指出長者找工作困難，問當局會否煞停收緊領取長者綜緩門檻的決定。林鄭回應指，難以煞停有關決定，強調有關決定並非為了節省金錢，而是應對人口變化時所作出的改動。

【11:02】新民黨容海恩向林鄭表示，社署將於2月1日將長者綜緩合資格年齡由60歲增至65歲，地區上不少人士感不滿，她稱特首指60歲以上人士仍有工作能力，不過他們難與特首比較，認為他們正面臨健康、精神問題，甚至是精神困擾，問及政府是否有足夠和到位措施？會否全面檢視長者政策以及會否收回將綜緩合資格年齡提高至65歲的計劃？

林鄭月娥表示，政府一直關懷長者，在福利開支亦大幅提升，她稱長者的定義為60歲，惟香港人均壽命屬全世界之冠，亦有指此定義與外界脫節，應推行理順措施。林鄭強調此舉不等於65歲以下長者不能得到綜緩保障，仍會確保安全網能提到支緩，他們同時獲自力更生的支援。

她又提及近年長者參與工作的比率由2007年32.5%，直至十年後2017年達45.2%，「投入勞動力是不增的事實」，而年紀較長的人士就業亦獲提供津貼，未來日子勞福局會按目標，投放更多服務。對於是否需要收回？林鄭稱對此感驚訝，當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准，在2018/19財政預算案批准這項目，當年在提升預算開支總目中，一項是加碼長者生活津貼，另一項是將綜緩合資格年齡提升至65歲。

容海恩再追問近日法庭出現家庭慘案，會否在醫療、房屋方面有針對性措施？林鄭指，回歸後長者是工作重點，直至今日仍然活躍地幫助長者，強調照顧香港長者責無旁貸。

【11:01】經民聯盧偉國關注泊車位不足、供不應求情況越來越嚴重的問題。他說，《施政報告》提出會增加1500個泊車位是「連找舊數都未夠」，問當局會否承諾增加泊車位；規劃署和建築署會否重新考量設計及規劃準則。

林鄭回應指，從宏觀的角度來看，鼓勵市民使用公共交通工具，但她同意車輛增加速度高於車位供應，但指出增加供應有限制，如在中環區增加泊車位便有難度，稱當局會努力尋求合適的位置。林鄭又說，請大家「放心啦」，因她領導的政府將有更多協調和統籌，又指已落指示，要求政府部門間有協同效應。

【10:56】立法會新丁議員陳凱欣首先發問，她希望林鄭月娥展示決心推動基層醫療服務，並交出具體計劃。林鄭月娥首先表示「歡迎陳議員在本會向本人提出第一項問題」，她認同整個醫療策略如無大轉變，是不會有能力應付人口老齡化問題，完全同意陳凱欣提出要改變「重治療，輕預防」的體制。

被問到會否將長者醫療券金額由2000元加碼至3000元，林鄭指長者醫療券制度自推行以來已不停有改善，但可惜沒有起到原來的作用，為公立醫院病人分流，「我本人不介意增加金額，但我們要用得其所，長者醫療券更可能是適得其反」。

【10:42】林鄭月娥作開首發言，她先恭祝議員在新的一年身體健康、工作順利。林鄭表示，政府來年會更好地配合立法會的工作，期望透過與議員的通力合作。她說，香港人很優秀、底子好，去年的經濟表現便是很好的說明，隨即援引一系列經濟數據及指出本港過去一年的樓價表現，有放軟的趨勢。而儘管本港面對挑戰，她相信政府有足夠能力應付外來攻擊，同時抓緊「一帶一路」及粵港澳大灣區帶來的機遇。 她繼而說，政府會繼續鞏固法治及廉潔的風氣，從而提升香港長遠的競爭力，亦會加大力度培育創意產業，並對香港在創科領域取得成果感到欣慰。 她又說，財政預算案的公眾諮詢已經展開，歡迎立法會議員提出意見，集思廣益。