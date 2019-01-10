【答問會】回應UGL案　林鄭：若有一天參與檢控　或是法治淪亡

行政長官答問會今早10時半在立法會舉行，民主黨涂謹申關注，律政司司長鄭若驊未有就前特首梁振英UGL案件，尋求外間法律意見。他問林鄭月娥作為資深政府官員，是否認同律政司在梁振英一案中完全沒有利益衝突或利害關係，並指「你是否想逼市民同你告一段落？」。

林鄭指，「如果有朝一日行政長官參與檢控工作，可能就是你口中所講法治淪亡的一天」。(盧翊銘攝)

林鄭月娥回應時強調，《基本法》有清晰條文，檢控工作由律政司負責，不受任何干涉，也不受特首干涉，她無法回應涂謹申的問題，因她沒有參與研究檢控工作。

她又指，「如果有朝一日行政長官參與檢控工作，可能就是你口中所講法治淪亡的一天」；認為鄭若驊是資深大律師，已作了專業判決，認為UGL案不需要作檢椌，「我會向中央提名她（當律政司司長），我當然尊重她的專業判決」。

涂謹申追問，「退一萬步來講，特首是否可以向司長提議，重新考慮不外聘獨立法律意見的決定？」林鄭強調律政司不受任何干涉，「我好肯定同你講，你剛才的要求，要我重新攞意見、開file，我會視之為干涉，我不會這樣做」。

熱血公民鄭松泰重提2012年前特首梁振英西九規劃比賽風波，問在律政司決定不檢控UGL一案上，當局在利益申報的標準上，是否採納了「沒有利益輸送、就毋須利益申報」的說法。

林鄭重申，不會對律政司的專業判斷加以評論，又請鄭再細閱當日律政司發出的聲明。至於關於政府人員的利益申報制度，林鄭指當局一套整全關於利益申報的制度的文件，若有需要同提供給鄭閱讀。