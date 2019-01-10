UGL案番外篇？　梁振英6日內4度發文狙擊林卓廷

行政長官林鄭月娥今(10日)早出席立法會問答大會，再一次為律政司不對前特首梁振英UGL案提檢控解畫。正當建制泛民及政府每日都為事件「開火」之際，案件主角梁振英（CY）卻異常低調，一直三緘其口，沒有公開發表過任何意見。 不過，梁振英絕口不提UGL案，對在事件中向他窮追猛打的民主黨議員林卓廷，卻時時刻刻掛在口邊，在6日內先後4次在facebook撰文「關心」對方的行程和選情，更配以林的黑白肖像圖。

前特首梁振英6日內4次在facebook撰文提及民主黨議員林卓廷，更配以林的黑白肖像圖。（梁振英facebook）

前年報稱在油麻地被擄走的民主黨成員林子健被控虛報罪，案件近日進入審訊，CY首先在1月4日出貼文問道:「當日坐在林子健身邊開記者會的林卓廷呢？」翌日再圖文並茂地貼出林卓廷與林子健的新聞照，隔空呼籲林卓廷「抽點時間去支持你相信的人（林子健）吧！」事後林卓廷回應《香港01》查詢時指，當日出席立法會帳委會閉門會議，故未有去法庭旁聽。

事隔三日後，CY再度在facebook提到「阿廷」，這次卻是關於民主黨前綫系退黨風波影響林卓廷選情的分析報導，而且新聞出處竟是曾經被梁振英發律師信指控有關UGL事件報道內容失實的《蘋果日報》。

至到今(10日)早上，梁振英第四度出擊，隔空追問林卓廷未有公開到庭陪伴林子健：「人呢？第一天說要開會, 不能過來打氣，一個星期了，人呢？真的這麼忙嗎？説到底是黨友呀！當天你還教我怎樣認對記者呢！」又重提民主黨前綫系退黨風波， 「59人最近集體脫黨，不是路線問題，是有人被黨友公開指控『人格』有嚴重問題。」