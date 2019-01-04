【林子健被控】梁振英譏諷林卓廷沒有旁聽　林：在帳委會開會

民主黨成員林子健前年報稱在旺角遭擄走及禁錮，被警方控告一項「明知地向警務人員虛報有人犯罪」，案件今日開審，佔中發起人之一戴耀廷及民主黨前主席何俊仁亦有到庭旁聽。 與民主黨立法會議員林卓廷素有齬齟的全國政協副主席、前特首梁振英，在其Facebook上撰文，質疑為何當日坐在林子健身邊開記者會的黨友林卓廷，今天沒有影蹤。 林卓廷回應《香港01》查詢時指，今早出席立法會帳委會閉門會議，故未有去法庭旁聽。

民主黨成員林子健被警方控告一項「明知地向警務人員虛報有人犯罪」，案件今日開審。(資料圖片/鍾偉德攝)

前特首梁振英已非首次就林子健一案開腔評論，且對象主要是針對當日陪林出席記者會的林卓廷。去年八月，梁振英發表題為「林卓廷的往績和未來」的文章，亦有提林子健聲稱被擄走一事。梁振英當時指出，一般人對林子健的指控仍滿腹疑惑之際，林卓廷卻「速度第一、不顧一切地坐在林子健身邊」。後來，林子健被控「明知地向警務人員虛報有人犯罪」，林卓廷卻沒有向公眾解釋為何「他不信常理信林子健」。

有關案件今日開審，梁振英隨即在facebook上發貼，質疑林卓廷沒有到庭旁聽，「當日坐在林子健身邊開記者會的林卓廷呢？」。

林卓廷回應查詢時指，他今早正出席立法會帳委會會議，故未有到法庭旁聽。