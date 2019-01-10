【UGL案】立會專責委員會完成搜證　謝偉俊：最困難是證人不合作

立法會調查UGL事件的專責委員會今午(10日)舉行閉門會議，委員會主席謝偉俊會後指，已完成搜證工作，下階段須就證據作出歸納並草擬報告。他說，搜證過程最困難之處是得不到有關人士的協助和合作，包括是否有任何申報和利益衝突等，又指會議上有人提出中止委員會的工作，但他稱須依據程序進行。

林卓廷批評委員會成效不彰，因民主派提出引用特權法取得所需文件及傳召證人，卻被建制派委員否決。（李偉欣攝）

隨着律政司司長鄭若驊決定不就UGL案作檢控，立法會調查UGL事件的專責委員會的工作亦進入尾聲階段。謝偉俊表示，搜證的過程困難，包括得不到第一手的文件，證人亦不願合作作供等。他說，過程中曾討論過是否引用特權法傳召證人，或是否傳召律政司長鄭若驊解釋不檢控前特首梁振英的決定，但委員會認為沒有需要，故就此作罷。

被問到只要證人一直不合作，就無法推進調查，立法會是否失去監察的功能。謝偉俊回應指，這是一個外界「政治判斷」，由於沒有通過特權法召傳證人，故只能依靠委員會現有的能力和辦法進行調查。

委員會之一的民主黨林卓廷、尹兆堅、梁繼昌和楊岳橋不認同律政司司長鄭若驊認為，梁振英與周浩鼎「私通」不影響委員會運作的結論。林卓廷批評委員會成效不彰，因民主派提出引用特權法取得所需文件及傳召證人，卻被建制派委員否決。