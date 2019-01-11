【收緊長者綜緩】跨黨派促召開緊急會議　譴責當局繞過諮詢

特首林鄭月娥昨日（10日）出席立法會問答會時，多名議員不滿政府調高長者申領綜援的門檻，由現時的60歲上調至65歲，林鄭在回應議員質詢時指「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」。一句說話揭露不少建制派議員在財政預算案投下贊成票，而有關上調年齡的長者綜援方案亦在其中，同時引來不少建制派感覺「被擺上台」。 民建聯梁志祥及民主黨尹兆堅今（11日）去信立法會福利事務委員會，要求召開緊急會議，以及要求勞工及福利局局長羅致光出席交代。

尹兆堅今去信立法會福利事務委員會，要求召開緊急會議以及勞工及福利局局長羅致光出席交代。（資料圖片）

梁志祥今去信立法會福利事務委員會，要求召開緊急會議，由羅致光出席交代。信中指，該委員會於2017年11月13日通過議案，促政府擱置調高年齡長者綜緩方案，但當局在未有作出簡介及諮詢下，公布該方案將於今年2月1日實施，認為政府此舉是繞過立法會，並對此予以譴責。

同時，尹兆堅今亦去信委員會要求召開會議。而工聯會上周亦要求該會召開會議，討論因政府有意調高年齡長者綜緩方案，而需應用到的自力更生綜合就業計劃，認為當局同時有意削減相關營辦機構，希望當局出席會議交代。