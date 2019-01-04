政府請大灣區WeChat專頁小編　月薪$78,350向內地推廣香港

政制及內地事務局新設一個非公務員職位空缺，以月薪78,350元聘請一名社交媒體主管，職責是開設及管理粵港澳大灣區微信專頁，向內地推廣香港的大灣區建設。 由於專頁目的之一是「向內地讀者推廣香港對推進大灣區建設的展望」，申請人除了需要在傳媒及傳訊相關行業有至少10年工作經驗外，具備與內地傳媒行業相關的管理工作經驗更佳。工作範疇除了管理專頁外，亦要就大灣區建設進行研究並適時報道。

（公務員事務局網頁截圖）

申請人除了要建立專頁的內容及帖子，「向內地讀者推廣香港對推進大灣區建設的展望」，亦需就與大灣區建設相關的課題進行研究，同時需密切關注社交媒體工具、應用程式、大眾傳播媒介、設計及宣傳策略等發展趨勢。招聘說明，該職位可能須輪班及不定時工作，職位屬非公務員合約，為期12個月。

不過政制局對此職位有一定要求，申請人需持有本港的中文系或新聞系學士或更高學位、或同等學歷外，亦需在傳媒及傳訊、公共關係及/或數碼市場推廣方面具備10年或以上的工作經驗，並有在大型機構管理社交媒體平台或市場推廣策略的良好服務紀錄。另外，優良的中文寫作能力以及在新聞採訪、公共關係及/或市場推廣方面有豐富的寫作經驗、 熟悉時事及社交媒體市場推廣工作亦是條件之中。

若申請人持有工商管理學系或市場學系碩士或更高學位，以及具備與內地傳媒行業相關的管理工作經驗更會獲優先考慮。 申請截止日期為1月11日晚上6時。