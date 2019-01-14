【收緊長者綜援】羅致光指政策非「靜英英」推出　撤回接近不可能

政府將於由今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡，由60歲上調至65歲，政策引起社會高度關注。勞工及福利局局長羅致光今天（14日）會出席立法會福利事務委員會會議就政策解畫。 羅致光早上出席電台節目時強調，政策實際上已討論多時，政府並非「靜英英」推出，而政策會撤回的機會「接近不可能」，他又指自己樂意與議員探討以一切可行方法協助60至64歲的人士，但動用關愛基金的機會非常微。

林鄭月娥早前（10日）於立法會答問大會中指出，方案獲議員通過，引起議員炮轟。（資料圖片/盧翊銘攝）

勞工及福利局局長羅致光在電台節目中指出，上調長者綜援的合資格年齡由60歲至65歲政策，自2017年施政報告提出以來已經討論近兩年多次，立法會議員邵家臻、朱凱迪和郭偉強都就政策提過問題，「部分議員不是負責福利範疇，所以有人會覺得是政策突然要做。」

另外，社福界立法會議員邵家臻早日指自己與羅致光反映意見時，羅致光曾表示「政策的確推得急」。羅致光否認自己曾講過有關說話，認為只是「有人認為早咗」，又指從世界經歷來看所以政策改變都不會有適合的時間。

羅致光表示自己很樂意聽意見，「不會左耳入右耳出」，願意與議員探討以一切可行方法協助60至64歲的人士，但用關愛基金協助的機會非常微，全面檢討綜援政策亦不會做。