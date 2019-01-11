【UGL案】500市民「集氣」追究CY、鄭若驊　林卓廷：或提私人檢控

日前律政司決定不就UGL案起訴前行政長官梁振英，引起民主派議員不滿，於今日（11日）晚上發起集會。民主黨立法會議員林卓廷指，會在參考法律意見後，決定是否就案件提出司法覆核或私人檢控，但直言民間力量非刑事執法機構，沒有搜證權力，過程將非常艱鉅。

民主派議員於晚上在終審法院外舉行集氣大會，主題為「追究梁振英、鄭若驊」，約500名市民到場支持。（李澤彤攝）

民主派議員於晚上在終審法院外舉行集氣大會，主題為「追究梁振英、鄭若驊」，約500名市民到場支持。大會向參加者派發黑色及白色的打氣棒，象徵黑白分明，另亦派發除黑色以外、各種顏色的哨子，以對抗「黑哨」。

民主黨尹兆堅率先上台，帶領參與者高呼口號。尹兆堅提到，今日剛好是律政司決定不起訴後的一個月，預言會有新一波的抗爭行動，會在得到法律意見後作出最後定案，有可能會提出司法覆核或私人檢控。尹兆堅指，今日的集氣大會為進一步的行動熱身及打氣。

公民黨郭榮鏗揚言，民主派會積極研究及跟進所有行動的可能性，包括私人檢控及司法覆核等，不會輕易放棄。他又提到，發現刑事檢控專員梁卓然上任超過一年後才正式獲刊憲委任，質疑律政司內部運作混亂。郭榮鏗直言，若鄭若驊拒絕到立法會解釋，或其解釋不合理，將會有進一步的行動。

集氣大會約五百人參與。（李澤彤攝）

稱要「剷起梁振英」 梁國雄籲於國際登廣告抗議

工黨吳敏兒重提行李門事件，形容是「唯一一棍打落梁振英到」，又指無論用多少時間、結果如何，對於不公義的事都要堅持到底，會持續追究。

社民連梁國雄稱，於法律上會寸土必爭，窮盡所有人力財力追究梁振英。他提及愚公移山的典故，形容愚公明知移山很難，仍一剷一剷地剷走巨山，借指市民要「剷起梁振英」。梁國雄續指，要發起以真實姓名簽名的聯署行動，並於美國、英國及澳洲等傳媒登廣告，令全世界的人知道香港人不服氣。

就集會地點設於終審法院外，專業議政莫乃光解釋是因為法庭代表法治，是香港最重要的基石。莫乃光批評法治不代表鄭若驊「話乜就乜」，並指「香港勝在有ICAC，弊在有梁振英」、「勝在有法治、弊在有鄭若驊」，呼籲市民繼續支持天下為公。



大會向參加者派發黑色及白色的打氣棒，象徵黑白分明。（李澤彤攝）

陳志全批林鄭「食花生」 毛孟靜：CY以法律箝制人民

人民力量陳志全指責特首林鄭月娥猶如事不關己，只在一旁「食花生」；梁振英於獲決定不被起訴後「龜縮」，是因為他心知市民不會放過自己。他又提到鄭若驊以休假逃避問題，在機場回應傳媒時對記者指指點點，形容「記者都好憎佢」，又笑言昨日鄭若驊於立法會被記者追訪時「爭啲喺電梯仆親」。

民主派發言人毛孟靜憶述梁振英於其管治下的5年，利用法庭送反對者入獄，違反法治精神。她指，法律應為人民服務，而非箝制人民，擔心香港法治會變成人治。

民主黨林卓廷笑指妻子「話自己個樣老咗好多」，承認近日十分疲累，卻絕不氣餒，因香港是自己的根，絕不會讓根腐朽。他又提到英國國家打擊犯罪調查局回覆指、因證據不足不會調查UGL案後，梁振英每日於facebook發放帖文，攻擊「天下為公」行動，如今卻未有半點回應，推斷是被中央下令禁止就事件作評論，以免繼續激發民憤。林卓廷直言，梁振英不回應並不等於市民不會追究、法治沒被破壞，又指「天下為公」行動儘管艱鉅，但獲廣大市民支持，並非孤軍作戰。