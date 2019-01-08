「三隧分流」方案議會陷拉鋸　政府消息：一係全要，一係唔要

特首林鄭月娥去年在任內第二份《施政報告》「三隧分流」方案，建議由2020年1月1日起，調整三條過海隧道的私家車、的士和電單車隧道費，以紓緩紅隧及東隧的擠塞，運輸及房屋局將於本月23日在立法會會議上就「三隧分流」提出無約束力議案，議員紛紛向政府「開價」，要求方案調低紅隧、東隧的加幅建議。 惟政府消息人士向《香港01》表明，由於方案是與西隧一起訂立的協議，任何修訂也需與西隧重新談判，將曠持日久，「時間上根本不可能做到」，議員只能在現有方案作選擇，「一係全要，一係唔要」。 消息又指，現時方案不僅令紅隧、東隧私家車主免卻大量塞車時間，還可降低巴士加價機會有益普羅乘客，且有助環保，「如果議員從整體社會利益出發，無理由不支持」。

陳帆早前指中環灣仔繞道啟用，是推行三隧分流的最佳時機。（資料圖片／盧翊銘攝）

根據政府建議方案（見表），三隧將以調整收費平衡車流，以私家車為例，紅磡海底隧道的收費由$20增至$40，東區海底隧道收費由$25增至$40，西區海底隧道收費則由$70減至$50。按方案，紅隧及東隧的私家車收費分別加價五成及近四成，令部分直選議員持保留態度。

其中立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌早前表明，該黨對三流方案暫時未有終極決定，但如政府「企硬」不調低紅隧、東隧的加價幅度，他個人對方案「有保留」，又形容現時政府的方案「獲通過又死，不獲通過亦死」。

至於民主派各政黨亦傾向不會支持議案。三隧分流方案陷膠着，政府出「新招」，先向立法會提無約束力議案，屬「一地兩檢」法案後的第二次，情況罕見。此舉令部分議員產生「遐想」，猜測政府欲借無約束力動議作下台階，醞釀提修訂爭取支持。

不過政府消息人士向《香港01》表示，三隧分流方案沒有修訂的空間，皆因方案不是港府單方面能夠訂定，而須與西隧協商，任何修訂也需「返去同西隧再傾過」，時間上不可能做到；若無約束力動議被否決，三隧分流方案即告吹，換言之，議員「一係全要，一係唔要」。

該消息人士重申，現有的「三隧分流」方案合乎整體社會利益，包括巴士乘客也受惠。根據方案，專營巴士過往所節省的隧道費會撥入專用基金帳戶，倘巴士公司營運有盈餘，便不需運用所節省的隧道費，屆時全數金額會回饋乘客；倘營運成本上升，巴士公司便可透過基金作補貼，可紓緩加價壓力，巴士乘客得益甚大。

此外，在現有方案下，乘坐公共交通工具的巿民每日可節省19,400小時的出行時間，因而可減少約3,800公噸汽車二氧化碳，相等於種植十六萬棵樹木，「這對環保是很大的貢獻」。

至於議員關注的紅隧及東隧私家車加費，消息人士指，分流方案可減短紅隧和東隧繁忙時間車龍總長度一成至四成以上，減省過隧道的時間多達十三分鐘，「個人經濟效益隨時超過畀多20元」，同時，三隧分流亦可避免西隧瘋狂加價以彌補車流不足的收入黑洞，「行紅隧、東隧的駕駛者，也會用西隧，也會受益」。