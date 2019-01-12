【國歌法】草案將提交立法會　楊岳橋質疑學校會否成為執法場地

《國歌條例草案》昨日（11日）刊憲，將於本月23日提交立法會進行首讀和二讀。草案列明任何人公開、故意篡改國歌，或以歪曲、貶損方式奏唱國歌即屬違法，並建議檢控期為2年，最高刑罰入獄3年、罰款5萬港元；同時規定教育局局長須向中、小學（包括國際學校及特殊學校）發指引，指校方需教授學生唱國歌、國歌歷史及奏唱國歌時的禮儀等。 立法會議員楊岳橋在商台《政經星期六》節目時表示，指引性的條例未必應該一併納入立法，並質疑若學校學生在奏唱國歌時行為不當，校方是否有責任。

立法會議員工聯會成員黃國健表示，《國歌法》已經列入《基本法》附件三，本地立法是必然的，而草案則包含了刑責及指引兩方面內容，他指刑責方面是禁止貶損國歌的行為，而指引方面不會有刑責，屬於教育指引性質的條款，是希望學生認識、了解國歌。

立法會議員楊岳橋則回應，國歌應當被尊重，但應當令民心回歸，而未必非要透過立法形式達成。他並指香港的普通法體系要求法律必須清晰且有可預期性，在刑責方面的內容則主觀且定義模糊，沒有嚴格標準；他同時質疑指引性質的條例是否應該走入立法程序，學校是否會淪為執法場地，校方若不處罰行為不當的學生，又是否亦要承擔責任，認為不應「將波交畀給學校」。

黃國健則回應說，學校是教育場地，非執法地方，指此類行為應當留給教育專業人士去判定。他並舉例，若是低齡的學生，如8-10歲，可能在奏唱國歌時會不能自主，而行為不當，應該不會歸入侮辱國歌；而若如中五學生，已經達到15、16歲，做出不當行為，教師及校方應有能力去判別是否有意識侮辱國歌。他並呼籲市民毋需不必要的恐慌，若非心存不軌，被責罰的可能性極低。

立法會議員李慧琼亦提及過往有球迷「噓」國歌，必須透過法律，禁止不尊重國歌行為；而立法會議員黃碧雲則認為國歌法是對自由的限制，且條文不清晰，憂有人會因此「誤墮法網」。